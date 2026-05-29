Embajadora de EE. UU. rechaza manipulación política de procesos judiciales tras polémica por visas

La embajadora de Estados Unidos en el país, Leah F. Campos. ( DIARIO LIBRE/DARE COLLADO )

La embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana, Leah F. Campos, afirmó este viernes que su país mantiene un firme compromiso con el estado de derecho y rechazó cualquier intento de manipular procesos judiciales con fines políticos, en medio de la reciente cobertura mediática relacionada con renovaciones y revocaciones de visas a exfuncionarios.

Las declaraciones de Campos surgen luego de que semanas atrás esta abordara el tema en una entrevista en un podcast donde habló sobre sus sospechas de que la Embajada fue usada por la política dominicana para cancelar visados, lo que desató conjeturas en redes sociales sobre polémicos retiros de visas a funcionarios públicos en el pasado.

"Me dio la impresión de que la Embajada había sido usada. El poder que tiene el embajador americano para revocar visas fue usado por la política vuestra. A mí me dio la impresión de que en algunas instancias, y no os voy a decir cuáles, pero en algunos instantes, quizás, alguien dentro de la política aquí quiso que nosotros sacáramos la visa de fulano por cuestiones políticas", dijo la representante de EE. UU. en el país.

Tras lo expuesto, la diplomática indicó, a través de una declaración difundida por la Embajada estadounidense, que conforme a la política oficial de Estados Unidos, no se ofrecen comentarios sobre casos individuales de visas.

"De conformidad con nuestra política, la Embajada no comenta sobre casos individuales de visas" Leah F. Campos. Embajadora de los Estados Unidos en RD “

La funcionaria abordó de manera general la importancia de preservar la institucionalidad democrática y la independencia judicial.

"Estados Unidos mantiene un firme compromiso con el respeto al estado de derecho y la preservación de la gobernanza democrática", sostuvo Campos.

La embajadora también manifestó el rechazo de su país a lo que calificó como intentos de utilizar la justicia con objetivos políticos.

"Rechazamos categóricamente cualquier intento de manipular los procesos judiciales con fines políticos, ya que tales acciones socavan fundamentalmente la integridad de las instituciones democráticas", afirmó.

Campos señaló, además, que un sistema de justicia justo, independiente y transparente es esencial para garantizar la confianza pública y salvaguardar los principios democráticos a nivel mundial.

Importancia de la independencia judicial

En su declaración, la diplomática hizo referencia al término lawfare, utilizado para describir presuntas persecuciones judiciales con motivaciones políticas, y citó como ejemplo los casos dirigidos contra el presidente Donald Trump en Estados Unidos.

"El pueblo estadounidense fue testigo de este tipo de lawfare en casos dirigidos contra el presidente Trump y rechazó esas tácticas de manera contundente en la urna electoral", expresó la embajadora.