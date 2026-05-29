Senador Antonio Taveras Guzmán descarta irse a la Fuerza del Pueblo tras renunciar del PRM

El senador Antonio Taveras Guzmán, durante la puesta en circulación de su libro "La Democracia del Favor". ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI )

El senador de la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras Guzmán, aseguró la noche de este jueves que no tiene planes de ingresar a la Fuerza del Pueblo, luego de anunciar su renuncia al oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Al ser abordado por periodistas sobre las versiones que lo vinculan a la principal fuerza opositora del país, Taveras fue enfático al negar cualquier acercamiento político.

"Yo dije que iba a ser un senador independiente, no me voy a ningún partido", expresó el legislador.

Habló del tema ante preguntas de periodistas que lo abordaron en la puesta en circulación de su libro "La Democracia del Favor". El acto fue celebrado en la Biblioteca Nacional, en la Plaza de la Cultura, Distrito Nacional.

"No, no me voy a ningún partido. Yo lo dije. Soy un senador independiente" Antonio Taveras Guzmán Senador de Santo Domingo “

Dice apoyará iniciativas que favorezcan el país

Taveras explicó que su decisión está enfocada en trabajar desde una posición independiente y apoyar iniciativas que considere positivas para el país, sin importar el sector político del que provengan.

"Me voy a centrar en defender las causas del Ejecutivo, del Legislativo y de cualquier partido político que aborde las causas para hacer avanzar este país", manifestó.

El senador anunció su salida del PRM la tarde de ayer miércoles durante la sesión del Senado, alegando desencanto con el Gobierno y señalando que la organización no cumplió con las expectativas que tenía cuando decidió integrarse a sus filas, especialmente en temas relacionados con la lucha contra la corrupción.