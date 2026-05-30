Dirigentes participan en actividad por el Día de las Madres en Monseñor Nouel

Más de 3,500 madres de Monseñor Nouel celebran el Día de las Madres en un evento organizado por Héctor Acosta ( FUENTE EXTERNA )

Dirigentes políticos de partidos oficialistas y de oposición participaron este sábado en una actividad con motivo del Día de las Madres organizada por el senador Héctor Acosta en la provincia Monseñor Nouel.

El encuentro se realizó en la sede de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en Bonao y reunió a más de 3,500 madres de distintos municipios y comunidades de la provincia, según informó el equipo de prensa del legislador.

De acuerdo con la nota de prensa, durante la actividad se realizaron rifas, entregas de regalos y presentaciones musicales para las asistentes.

Los organizadores sostienen que es la primera vez que dirigentes de distintas organizaciones políticas participan conjuntamente en una actividad de este tipo en la provincia. La nota señala que en años anteriores estas celebraciones eran realizadas por separado por cada organización.

"Nuestras madres merecen todo el reconocimiento"

Durante el acto, Acosta agradeció la asistencia de las madres y destacó la participación de dirigentes de diferentes partidos políticos.

"Cada año organizamos este encuentro con el corazón, porque nuestras madres merecen todo el reconocimiento, el respeto y el amor del mundo. Ver este lugar lleno de sonrisas y alegría nos llena de satisfacción y nos motiva a seguir manteniendo viva esta hermosa tradición", expresó.

El senador también valoró la presencia de representantes de distintas organizaciones políticas.

"Hoy demostramos que cuando se trata de nuestra gente podemos coincidir más allá de cualquier diferencia. Agradezco a todos los dirigentes que nos acompañaron y que hicieron suyo este homenaje a las madres. La unidad siempre será el mejor camino para seguir construyendo una mejor provincia para todos", manifestó.

La actividad fue amenizada por el propio Héctor Acosta, quien interpretó varias canciones durante la celebración.