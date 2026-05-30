Tras recibir auto de no ha lugar, Gonzalo Castillo dice que "va con to'" para el 2028

El exministro Gonzalo Castillo a su salida del Palacio de Ciudad de Nueva tras recibir el fallo de auto de no ha lugar a su favor. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO )

Luego de ser favorecido el viernes con un auto de no ha lugar en el proceso judicial que enfrentaba por el caso Calamar, el exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo agradeció a Dios y afirmó que buscará la Presidencia de la República en las elecciones de 2028.

"Quiero dar gracias a Dios y enviar un mensaje a todos los dominicanos. Sin importar lo que se decidiera hoy detrás de estas puertas, yo he estado esperando este día para decirles que voy con to'", expresó Castillo a su salida del tribunal.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/30/whatsapp-image-2026-05-30-at-000420-b9d549e8.jpeg Gonzalo Castillo a su salida del tribunal. (SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/30/whatsapp-image-2026-05-30-at-000419-c9feb22c.jpeg Saluda a una persona desde su vehículo. (SAMIL MATEO) ‹ >

El también excandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) aseguró que trabajará para que haya "comida y mucha en cada mesa", se acaben los apagones y "los chelitos rindan" al hablar con los medios de comunicación.

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En ese contexo, aseguró que, con el apoyo de la población, será el próximo presidente del país.

Auto de no ha lugar

La jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, dictó auto de no ha lugar a favor de Castillo al concluir que no existe responsabilidad penal en su contra.

En su decisión, la magistrada consideró que las pruebas presentadas por el Ministerio Público no sustentan una acusación que justifique la apertura de un juicio de fondo contra el exfuncionario.

El Ministerio Público había solicitado el envío a juicio de fondo de los imputados en el caso, mientras que las defensas reclamaban la nulidad de la acusación y la emisión de autos de no ha lugar.

Visa americana

Previo a conocerse esta decisión, Castillo informó esta misma semana que las autoridades estadounidenses le restituyeron su visado de 10 años.

A través de un mensaje publicado en X, agradeció al Gobierno de Estados Unidos, al presidente Donald Trump y a la embajadora Leah Campos por la medida.

Hasta ese momento, se desconocía públicamente que Washington le había retirado el visado.

Hace varias semanas, Castillo anunció su intención de retomar las actividades políticas y volver a las calles.