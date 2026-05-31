Carolina Mejía: "No hay nada más poderoso que una madre que lucha por sus hijos"

Por motivo de la celebración del Día de las Madres, la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, envió este domingo un mensaje de felicitación y reconocimiento a todas las progenitoras dominicanas, en el que resaltó el amor, la entrega y la fortaleza con que diariamente aportan al bienestar de sus familias y al país.

"Nosotras, las madres dominicanas, somos protectoras de nuestros hijos. Los abrazamos, los cuidamos, los corregimos, porque los amamos profundamente a todos por igual. Y no es verdad eso de que las madres tenemos hijos favoritos, aunque algunos así lo crean", expresó Mejía mediante un audiovisual publicado en sus redes sociales.

Mejía, quien también es madre, afirmó que comprende las preocupaciones por un hijo, "cuidar cada detalle y querer siempre lo mejor para ellos". "Ese amor silencioso , esa entrega diaria, esa fuerza que nunca se rinde, es una de las columnas que sostiene nuestro país", enfatizó.

La dirigente política señaló que el mayor premio para una madre no es material, sino ver a sus hijos crecer sanos y convertirse en personas de bien.

Aspiraciones de las madres dominicanas

La dirigente política señaló que el mayor premio para una madre no es material, sino ver a sus hijos crecer sanos y convertirse en personas de bien.

"Porque no hay nada más poderoso que una madre que lucha por sus hijos. Y el mayor premio de esa lucha no es algo material, es verlos crecer sanos, verlos estudiar, verlos echar hacia adelante, verlos convertirse en personas de bien. Ese es el sueño de nosotras, las madres dominicanas", indicó.

Asimismo, agregó que ese anhelo de las madres merece "un país que acompañe, que apoye y abra oportunidades".

"Hoy celebramos a las madres, pero quiero decirles algo desde lo más profundo de mi corazón: hoy nos felicitamos todas. Que Dios me las bendiga", finalizó la alcaldesa.

Hay una fuerza que mueve a la República Dominicana todos los días: la de nuestras madres.



Mujeres que aman, que cuidan, que luchan en silencio y que sueñan con ver a sus hijos echar hacia adelante. A ellas, mi respeto, mi gratitud y mi compromiso de seguir trabajando por un país... pic.twitter.com/X13CvnvnoE — CarolinaMejiaG (@CarolinaMejiaG) May 31, 2026