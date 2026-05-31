"Que sea lo que Dios quiera", dice Omar Fernández ante la pregunta de si desea ser presidente

Rocío Domínguez, madre de Omar Fernández, sostuvo una conversación con su hijo en ocasión del Día de las Madres. ( FUENTE EXTERNA )

El senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, afirmó que actualmente está enfocado en desempeñar de la mejor manera posible su labor legislativa y evitó referirse a una futura aspiración presidencial, al señalar que siempre ha visto la política como una causa y no como una búsqueda de cargos.

Durante una conversación especial con su madre, Rocío Domínguez, por el Día de las Madres, Fernández respondió a una de las preguntas más recurrentes sobre su futuro político.

Tras ser cuestionado sobre si realmente desea llegar a la Presidencia de la República, el legislador expresó: "Que sea lo que Dios quiera, en el tiempo que él así lo estime", expresó.

Fernández manifestó que su llegada a la Cámara de Diputados en 2020 no obedeció a un plan político trazado.

"Yo no vine a la política detrás de un cargo. A mí me movió una causa y la causa me llevó a un cargo, ser diputado, yo no esperaba hacer nada en el 2020. Tampoco llegué a ser diputado con la expectativa de llegar a ser senador. Dios y este pueblo fueron muy generosos conmigo y me permitieron ser senador en las pasadas elecciones", manifestó.

Fernández sostuvo que su principal prioridad en este momento es responder a la confianza depositada por los ciudadanos que lo eligieron para representar al Distrito Nacional.

"Hoy en lo que estoy enfocado es en hacer lo mejor que pueda con lo que hoy tengo en las manos, que todo el que me dio su confianza y aun el que no me la dio, sienta un profundo orgullo de un trabajo bien realizado", indicó.

Asimismo, señaló que aspira a convertirse en un referente para las nuevas generaciones interesadas en participar en la vida pública.

"Me gustaría ser referente para una nueva generación que siento que le ha llegado su momento y que quizás necesita referentes que le hagan sentir la confianza y sobre todo lo suficientemente inspirados de que sí es posible que un joven lo haga bien y que si un joven pudo, también hay espacio para ellos", expresó.

Las declaraciones del senador se produjeron en el marco de una conversación especial con progenitora por el Día de las Madres, en la que abordó aspectos de su vida personal, trayectoria política, su visión de servicio público y las expectativas que distintos sectores han colocado sobre su futuro dentro de la política dominicana. El video fue colgado en sus redes sociales.

Más personal

Lo que vio en Alexia Rubio, su esposa

Fernández respondió que su actual esposa es una mujer "muy respetuosa, sumamente atenta, muy amorosa, abnegada, muy solidaria, muy dedicada, además de muy hermosa". "Todo lo bueno que podría destacar de una mujer, me parece que ella reúne las condiciones", enfatizó.

En la conversación, también recuerdan anédoctas de la niñez y la madre de Omar le dice que le gustaría que le dieran cuatro nietos.