Senaduría del DN destina Fondo Gadiel de mayo a programas para niños vulnerables

De izquierda a derecha: Rocío Dominguez (madre de Omar), el senador Omar Fernández y Ana Espinosa, presidenta de la Fundación Noemí. ( FUENTE EXTERNA )

La Oficina Senatorial del Distrito Nacional informó este domingo que los recursos correspondientes al Fondo de Asistencia Social (Fondo Gadiel) del mes de mayo serán destinados a programas dirigidos a niños en condición de vulnerabilidad a través de la Fundación Noemí.

De acuerdo con la entidad, los fondos, que superan el millón de pesos, serán utilizados para fortalecer iniciativas de alimentación, atención y acompañamiento que desarrolla la fundación en beneficio de niños y adolescentes.

La información fue dada a conocer por el senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, mediante una nota de prensa, en la que también se destaca la labor de Ana Espinosa, presidenta de la Fundación Noemí, organización dedicada al cuidado y protección de menores en situación de riesgo.

"Por mujeres como Ana Espinosa nuestro país avanza. Mujeres que dedican su vida a servir a los demás y a brindar esperanza a quienes más la necesitan. Estos recursos no pertenecen a ningún senador; pertenecen a la gente y deben llegar a quienes realmente los necesitan, como estos niños", expresó Omar Fernández a través de una nota de prensa.

De su lado, Espinosa agradeció el respaldo brindado por la Oficina Senatorial y exhortó a ciudadanos, empresas e instituciones a sumarse a iniciativas que contribuyan al bienestar de la niñez más vulnerable.

Celebración para las madres

Como parte de las actividades conmemorativas por el Día de las Madres, el senador también encabezó durante las últimas dos semanas una jornada de agasajos en distintos sectores del Distrito Nacional.

Las actividades incluyeron rifas, presentaciones artísticas y la entrega de electrodomésticos y artículos para el hogar, beneficiando a miles de madres de comunidades como Villas Agrícolas, Los Girasoles, Cristo Rey, Los Ríos, Ensanche Quisqueya, San Carlos, Gualey y otros sectores de las tres circunscripciones de la capital.

Entre los premios entregados figuraron estufas, neveras, lavadoras, acondicionadores de aire, abanicos y otros enseres domésticos.

La Oficina Senatorial informó que las jornadas se realizaron con recursos provenientes de aportes privados, entre el 14 y el 31 de mayo.

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