Presidenta de Surinam y el canciller Álvarez depositan ofrenda floral en el Altar de la Patria
La presidenta de Surinam, Jennifer Geerlings-Simons, depositó una ofrenda floral en el Altar de la Patria, destacando la importancia de la visita oficial
En un acto solemne, la presidenta de Surinam, Jennifer Geerlings-Simons, y el canciller dominicano Roberto Álvarez depositaron la tarde de este lunes una ofrenda floral en el Altar de la Patria, con motivo de la visita de la mandataria al país.
La ceremonia comenzó con la entonación del himno nacional, en la que participaron miembros del Regimiento Guardia de Honor del Ministerio de Defensa.
Con la realización de 21 floreos, un total de 72 guardias rindieron honores al son de trompetas, cañones y flautas frente al Parque de la Independencia.
En el acto estuvieron presentes miembros de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), la Policía Nacional y el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep).
La gobernante sudamericana arribó al país el pasado sábado para desarrollar una amplia agenda junto al presidente Luis Abinader y otras autoridades dominicanas.
- La visita de Jennifer Geerlings-Simons se enmarca en la cooperación entre República Dominicana y Surinam mediante convenios que fortalezcan los sectores de energía, exploración de hidrocarburos, servicios aéreos y agricultura.
En el año 2023, ambas naciones firmaron memorandos de entendimiento orientados a la implementación de tecnologías avanzadas y sostenibles, así como al incremento del comercio bilateral.
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La mañana de este lunes, la presidenta de Surinam se reunió con el presidente de la República, Luis Abinader, en el Palacio Nacional.
Durante el encuentro, ambos jefes de Estado firmaron instrumentos bilaterales en materia de cooperación estratégica.
Además, Geerlings-Simons se reunirá este martes, de manera privada, con Ricardo de los Santos, presidente del Senado, y Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados.
La agenda de la presidenta en el país culminará luego de la reunión con las cámaras legislativas.