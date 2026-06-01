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ofrenda floral Altar de la Patria
ofrenda floral Altar de la Patria

Presidenta de Surinam y el canciller Álvarez depositan ofrenda floral en el Altar de la Patria

La presidenta de Surinam, Jennifer Geerlings-Simons, depositó una ofrenda floral en el Altar de la Patria, destacando la importancia de la visita oficial

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    Presidenta de Surinam y el canciller Álvarez depositan ofrenda floral en el Altar de la Patria
    La presidenta de Surinam, Jennifer Geerlings-Simons, y el canciller Roberto Álvarez mientras se retiran del Altar de la Patria, en Santo Domingo, donde depositaron una ofrenda floral. (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO)

    En un acto solemne, la presidenta de Surinam, Jennifer Geerlings-Simons, y el canciller dominicano Roberto Álvarez depositaron la tarde de este lunes una ofrenda floral en el Altar de la Patria, con motivo de la visita de la mandataria al país.

    La ceremonia comenzó con la entonación del himno nacional, en la que participaron miembros del Regimiento Guardia de Honor del Ministerio de Defensa.

    Con la realización de 21 floreos, un total de 72 guardias rindieron honores al son de trompetas, cañones y flautas frente al Parque de la Independencia

    En el acto estuvieron presentes miembros de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), la Policía Nacional y el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep).

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    El canciller Roberto Álvarez durante la entrega de una ofrenda floral en el Altar de la Patria.
    El canciller Roberto Álvarez durante la entrega de una ofrenda floral en el Altar de la Patria. (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO)
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    Guardias rinden honor en el Altar de la Patria.
    Guardias rinden honor en el Altar de la Patria. (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO)
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    De espalda, la presidente de Surinam Jennifer Geerlings-Simons y el canciller Roberto Álvarez.
    De espalda, la presidente de Surinam Jennifer Geerlings-Simons y el canciller Roberto Álvarez. (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO)
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    Guardias rinden honor en el Altar de la Patria.
    Guardias rinden honor en el Altar de la Patria. (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO)

      La gobernante sudamericana arribó al país el pasado sábado para desarrollar una amplia agenda junto al presidente Luis Abinader y otras autoridades dominicanas.

      • La visita de Jennifer Geerlings-Simons se enmarca en la cooperación entre República Dominicana y Surinam mediante convenios que fortalezcan los sectores de energía, exploración de hidrocarburos, servicios aéreos y agricultura.

      En el año 2023, ambas naciones firmaron memorandos de entendimiento orientados a la implementación de tecnologías avanzadas y sostenibles, así como al incremento del comercio bilateral.

      Negocios

      La mañana de este lunes, la presidenta de Surinam se reunió con el presidente de la República, Luis Abinader, en el Palacio Nacional.

      Durante el encuentro, ambos jefes de Estado firmaron instrumentos bilaterales en materia de cooperación estratégica.

      Además, Geerlings-Simons se reunirá este martes, de manera privada, con Ricardo de los Santos, presidente del Senado, y Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados.

      La agenda de la presidenta en el país culminará luego de la reunión con las cámaras legislativas.

      TEMAS -

        Periodista, egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Con experiencia en medios impresos, digitales y redes sociales. Apasionada de la naturaleza y escribir historias humanas.