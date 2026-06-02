Profesor de Harvard dice que la democracia global "está en peligro", pero ha demostrado resiliencia"

El politólogo de la Universidad de Harvard Steven Levitsky durante una conferencia este martes 2 de junio en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm). ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI )

La democracia enfrenta hoy un entorno internacional menos favorable que hace tres décadas, pero ha mostrado una capacidad de resistencia mayor a la que muchos analistas reconocen, afirmó este martes el politólogo de la Universidad de Harvard Steven Levitsky durante una conferencia en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

El profesor Levitsky participó en el lanzamiento de la Cátedra de Economía Manuel José Cabral Tavares, creada por la academia para fomentar la investigación y la búsqueda de soluciones a problemas económicos y sociales.

En su conferencia titulada "El Estado de la Democracia en el Mundo y las Implicaciones para la Economía Global", el académico sostuvo que, pese a los temores sobre una supuesta nueva ola autoritaria, las democracias surgidas durante la llamada tercera ola democratizadora han sido más resilientes de lo esperado.

"Creo que ustedes saben que la democracia mundial está en peligro, está en retroceso. Las señales de crisis parecen estar en todos lados: Venezuela, Turquía, India, mi propio país, Estados Unidos. De hecho, muchos analistas creen que estamos ante una nueva ola autoritaria en el mundo", expresó.

Sin embargo, agregó que no comparte completamente ese diagnóstico.

"No estoy tan seguro. Tengo mis dudas. Creo que las democracias de la llamada tercera ola que llegaron a partir de los años 70 y 80 (del siglo pasado) han sido bastante resilientes", señaló.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/03/whatsapp-image-2026-06-02-at-82246-pm-d9d75154.jpeg En el centro, el politólogo de la Universidad de Harvard Steven Levitsky junto a las principales autoridades de la Pucmm, economistas, educadores y familiares de Manuel José Cabral Tavares. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI)

Levitsky explicó que las condiciones internacionales que favorecieron la expansión democrática durante las décadas de 1990 y principios de los 2000 han cambiado drásticamente con el ascenso de China y el resurgimiento de Rusia como potencias con influencia global.

"Las potencias occidentales ya no promueven la democracia con la misma fuerza y los autócratas sí pueden recurrir a Rusia y China en busca de apoyo. Es simplemente mucho más fácil ser autoritario hoy que hace treinta años", afirmó.

A pesar de ese escenario, sostuvo que el balance global muestra una estabilidad mayor de la que suele percibirse.

"Lo que a mí más me llama la atención no es el declive de la democracia, sino la resiliencia de la misma", indicó al señalar que, según distintos índices internacionales, el número de países democráticos ha disminuido solo ligeramente en las últimas dos décadas.

Una oposición fuerte

Uno de los ejes centrales de su exposición fue la necesidad de que existan contrapesos reales al poder político.

"La democracia requiere siempre una oposición. Requiere una oposición robusta, y una oposición robusta y sostenible requiere dos cosas: ciudadanos autónomos y un sector privado independiente" Steven Levitsky Politólogo de la Universidad de Harvard “

Según el académico, cuando el Estado concentra excesivamente los recursos económicos, se dificulta la existencia de una oposición capaz de competir políticamente.

"Los ciudadanos que temen perder su trabajo o su casa no son autónomos. Son vulnerables al clientelismo", dijo.

Asimismo, afirmó que los empresarios que dependen en exceso de contratos, subsidios o licencias estatales suelen evitar respaldar a fuerzas opositoras o medios independientes.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/03/4d6538b1-6b16-4885-875e-c78f5f72533c-28e0d869.jpg Steven Levitsky mientras participa en la conferencia El Estado de la Democracia en el Mundo y las Implicaciones para la Economía Global, en la PUCMM. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI)

Desarrollo económico y democracia

Levitsky argumentó que el desarrollo económico continúa siendo uno de los factores más importantes para la estabilidad democrática.

"Una clase capitalista robusta es una condición necesaria para una democracia sostenible", afirmó.

A su juicio, el crecimiento económico fortalece la autonomía de los ciudadanos, amplía el sector privado y genera organizaciones sociales capaces de actuar como contrapeso frente al poder estatal.

"El desarrollo económico genera una ciudadanía más autónoma, ciudadanos que no dependen del Estado para su sustento", explicó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/03/whatsapp-image-2026-06-02-at-82309-pm-105d33af.jpeg El politólogo Steven Levitsky, Francesca Rainieri Kuret y el fundador del Grupo Puntacana, Frank Rainieri. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI)

El auge del populismo

En la parte final de su intervención, Levitsky advirtió sobre el avance de liderazgos populistas en distintas regiones del mundo, impulsados por el debilitamiento de los partidos políticos tradicionales, los grupos de interés y los medios de comunicación convencionales.

Según explicó, la democracia en los últimos años ha crecido, sin embargo, las herramientas digitales han permitido a candidatos ajenos al establishment (clase dominante) construir carreras exitosas sin depender de las estructuras tradicionales.

Levitsky destacó que las redes sociales han reducido considerablemente el poder de los medios tradicionales.

"Hoy, gracias a Twitter (X), Facebook, YouTube o WhatsApp, los candidatos pueden llegar al electorado sin tener que pasar por los medios tradicionales", afirmó.

Pese a los desafíos, concluyó que la experiencia de las últimas décadas demuestra que las democracias han resistido mejor de lo esperado.

"El mundo sigue siendo más democrático que en los años 90, a pesar del ascenso de China, a pesar de Putin, a pesar de Trump, a pesar de las redes sociales y la desinformación. Para mí, esto es evidencia de resiliencia democrática", afirmó.

Cátedra de Economía Manuel José Cabral Tavares Esta nueva catedra honra la memoria de Manuel José Cabral Tavares (1938-2025) economista, académico y servidor público dominicano. Egresado de la Universidad de Harvard con una licenciatura en Economía con honores y una maestría en Administración de Empresas (MBA), luego realizó estudios de postgrado y doctorado en Europa. A su regreso al país, Cabral Tavares se integró a la naciente Universidad Católica Madre y Maestra como decano fundador de las carreras de Administración de Empresas y Economía, además de desempeñarse como profesor universitario. Fue consultor, empresario y asesor económico, entre innumerables aportes a su natal región del Cibao y al país. En el ámbito público, ocupó importantes funciones en el Estado dominicano, como secretario de estado de Finanzas y gerente del Banco Central. También integró la Junta Monetaria del Banco Central durante más de dos décadas.