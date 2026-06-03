Fedomu resalta interés de los municipios en fortalecer el ordenamiento territorial

El presidente de la Fedomu, Nelson Núñez, durante su participación en el diálogo "Gobernanza del Ordenamiento Territorial-Desafíos para la Autonomía Municipal" este 3 de junio de 2026. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu), Nelson Núñez, afirmó que los gobiernos locales tienen un creciente interés en fortalecer los procesos de ordenamiento territorial y desarrollar herramientas que permitan una planificación sostenible de sus comunidades.

Durante el diálogo "Gobernanza del Ordenamiento Territorial: Desafíos para la Autonomía Municipal", Núñez destacó que la Ley 368-22 de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos constituye una oportunidad para transformar la gestión territorial en República Dominicana.

El también alcalde de Samaná señaló que los ayuntamientos cuentan con la responsabilidad legal de gestionar el uso de suelo en sus demarcaciones y elaborar sus respectivos planes de ordenamiento territorial.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/03/whatsapp-image-2026-06-03-at-31705-pm-4003cddf.jpeg Desarrollo del diálogo Gobernanza del Ordenamiento Territorial: Desafíos para la Autonomía Municipal. (FUENTE EXTERNA)

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Intercambio de experiencias entre municipios

La actividad reunió a alcaldes, técnicos municipales y representantes de distintas instituciones vinculadas a la planificación urbana, con el objetivo de intercambiar experiencias y analizar los retos que enfrentan los gobiernos locales en la aplicación de la normativa.

Durante el encuentro, el alcalde de San Francisco de Macorís, Alex Díaz, presentó la experiencia de ese municipio en materia de planificación territorial y destacó que fue el primero del país en elaborar un Plan de Ordenamiento Territorial con el respaldo de instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil.

Díaz consideró que la legislación fortalece los esfuerzos de planificación municipal y establece la necesidad de revisar los planes territoriales cada seis años para adaptarlos a las nuevas dinámicas de desarrollo.

Desafíos en la gestión del uso de suelo

Por su parte, Ángela Malagón, técnico de Fedomu, expuso sobre los desafíos que enfrentan los gobiernos locales en la gestión del uso de suelo y explicó las responsabilidades que la ley asigna a las autoridades municipales.

Asimismo, el director de Gobernanza del Viceministerio de Ordenamiento Territorial, Horacio Medrano, valoró la iniciativa de Fedomu de promover espacios de discusión sobre un tema que consideró fundamental para el desarrollo ordenado de las ciudades y municipios.

El alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, felicitó a la entidad municipalista por organizar el encuentro y resaltó la importancia de aplicar los procesos de ordenamiento territorial conforme a los criterios técnicos y legales establecidos en la normativa vigente.

En la actividad también participaron los alcaldes Leo Francis Zorrilla, de El Seibo; Amparo Custodio, de La Vega, y Enercido Metz, de Pepillo Salcedo. Además, asistió Mariel Ramírez, directora de Planificación y Desarrollo del Ayuntamiento de Santo Domingo Norte, en representación de la alcaldesa Betty Gerónimo, junto a los coordinadores de las oficinas técnicas regionales de Fedomu.

El encuentro formó parte de los esfuerzos de la federación para fortalecer las capacidades técnicas de los municipios y promover una gestión territorial más eficiente y sostenible.