El aspirante presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Javier García, consideró que las mujeres dominicanas están plenamente capacitadas para asumir la Presidencia de la República, al destacar el papel que han alcanzado en distintos ámbitos de la sociedad.

Durante un encuentro en la provincia Sánchez Ramírez, García respondió a una pregunta sobre si el país está preparado para ser gobernado por una mujer, asegurando que las dominicanas han demostrado su capacidad y liderazgo en diversos espacios.

"Las mujeres dominicanas están preparadas para todo. Las mujeres dominicanas han ocupado un espacio de primer orden en la sociedad dominicana", expresó el exministro de Turismo.

El dirigente político señaló que una muestra de esa realidad puede observarse en las universidades, donde, según indicó, la presencia femenina es predominante en las aulas.

Evidencias del avance femenino

"Cuando usted va a una universidad y entra a un aula, la mayor cantidad de estudiantes que usted ve ahí son mujeres", manifestó.

García relató además una experiencia reciente en Villa Mella que, afirmó, reforzó su percepción sobre el avance de las mujeres en el ámbito educativo. Explicó que visitó un centro de estudios de alto nivel donde observó que la gran mayoría de los participantes en un curso de reforzamiento eran mujeres.

"Para mí fue una gran sorpresa que el 95 % de las personas que estaban estudiando en un curso de reforzamiento, porque era un sábado, eran mujeres", sostuvo.

A partir de esas observaciones, el aspirante presidencial afirmó que no identifica ninguna barrera que impida que una mujer ocupe la jefatura del Estado dominicano.

"Yo, en honor a la verdad, no le veo ninguna limitante para que una mujer no pueda ser presidente en la República Dominicana", concluyó.

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