Leonel Fernández desarrolla en España agenda enfocada en cooperación y pensamiento iberoamericano

El expresidente de la República Dominicana y presidente de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), Leonel Fernández, inició este domingo una agenda de trabajo en España que se extenderá hasta el 12 de junio, con el propósito de fortalecer el diálogo político, académico y cultural en el espacio iberoamericano.

La agenda contempla una serie de encuentros y actividades orientadas a promover la cooperación internacional, el intercambio de conocimientos y la proyección de la República Dominicana en escenarios de discusión regional.

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Foro Iberoamericano Funglode en Madrid

Uno de los eventos principales será el Foro Iberoamericano Funglode, que se celebrará en la Universidad Complutense de Madrid y reunirá a líderes políticos, académicos y representantes del sector empresarial para analizar temas vinculados a geopolítica, economía, migración, innovación y cooperación académica.

Fernández también participará en el Diálogo Iberoamericano junto al expresidente del Gobierno de España Felipe González, con quien abordará asuntos relacionados con el nuevo orden mundial, la democracia, la inteligencia artificial y los desafíos de la gobernanza global.

Diplomacia cultural y promoción de la cultura dominicana

La agenda incluye además actividades de diplomacia cultural, entre ellas la donación de obras dominicanas a instituciones españolas y la participación de Funglode en la Feria del Libro de Madrid, con el objetivo de promover la producción intelectual y cultural dominicana en Europa.

Según informó la entidad, estas iniciativas forman parte de una estrategia orientada a fortalecer la presencia internacional de la República Dominicana mediante la cooperación, el intercambio académico y la promoción de la cultura nacional.

Funglode es una institución dedicada a la investigación, el análisis y la promoción de políticas públicas en áreas como democracia, educación, economía, desarrollo y relaciones internacionales.