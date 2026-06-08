Presidente Abinader valora informe sobre democracia y resalta avances en el país

El presidente de la República, Luis Abinader, habla durante la presentación del Informe Regional sobre Desarrollo Humano 2026 del PNUD. ( DIARIO LIBRE/JUAN GUIO )

El presidente de la República, Luis Abinader, valoró positivamente el Informe Regional sobre Desarrollo Humano 2026 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y resaltó las acciones que ha realizado en sus años de gestión para contribuir con la democracia en el país.

Entre los avances citados, el mandatario destacó la participación de la mujer en posiciones políticas y sociales, los encuentros con exmandatarios para abordar crisis y la opinión de diversos sectores de la sociedad en cuanto al desarrollo de reformas.

"Yo creo que ha habido mucha sensatez en el sector político en la República Dominicana, aparte de que, en los años que tengo gobernando, aunque existan diferencias, que es normal, porque si la oposición dice tal cosa, está bien; eso es la democracia y, de hecho, la ayuda. Yo he tratado de mantener ese respeto y, de hecho, nos hemos reunido (los expresidentes) para temas personales", dijo.

Escucha activa como pilar de la democracia

Durante el conversatorio sobre los avances y desafíos hallados en el informe, el presidente destacó que uno de los pilares del Gobierno es mantener la escucha activa, a fin de que cada ciudadano pueda expresar su posición sobre temas que afecten el país.

"A pesar de que tenemos mayoría en el Congreso, cualquiera diría: ´Bueno, puede imponer´. Pero yo no lo veo así. Pienso que la democracia se demuestra cada día en esta sociedad más exigente, que quiere soluciones inmediatas. Como políticos, también debemos adaptarnos en el manejo de la comunicación, sobre todo con la transformación y el auge de las redes sociales", afirmó.

El presidente sostuvo que uno de los pilares para fortalecer la democracia es aprender a escuchar, no solo a los líderes o a instituciones, sino también a las personas que residen en diversas localidades del país.

"Yo me reúno con juntas de vecinos y ahí se paran y me dicen las cosas. Eso es escuchar, siempre con el nivel de respeto. Las quejas se escuchan; esa es una forma de que un país avance, aunque entiendo que hay países muy grandes. Pero se debe mantener el equilibrio y escuchar las opiniones mayoritarias, sobre todo cuando se habla de proyectos", afirmó.

Asimismo, sostuvo que mantener ese pilar no debería considerarse como "debilidad", sino como respeto por los sentimientos y posiciones de las personas.

Avances y desafíos en la participación de la mujer

Aunque el informe destaca algunas deficiencias en la participación de la mujer, el presidente reconoció esas fallas, pero aseguró que el país ha avanzado en oportunidades para las féminas.

"Tenemos que seguir trabajando en esa parte. Pero también resalto que más del 69 % de las estudiantes universitarias son mujeres. Lo que pasa es que la República Dominicana siempre ha sido un poco tardía en asumir temas sociales, pero hemos avanzado en esa parte" Luis Abinader Presidente de República Dominicana “

Sobre ese tema, la economista y jefa del PNUD para América Latina y el Caribe, Almudena Fernández, reveló que, aunque se han destacado avances en el desarrollo de la mujer, aún persiste una brecha en materia de paridad de género.

El informe describe que las presiones que actualmente enfrenta la democracia son múltiples y se superponen. Además, indica que algunas son estructurales, producto de la propia trayectoria de desarrollo, como las desigualdades, la informalidad y la vulnerabilidad.

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Indica que otras son emergentes, derivadas de un entorno global más volátil y de la creciente incertidumbre en la que viven las sociedades, donde la polarización, la rápida evolución de las tecnologías, la desinformación, el crimen organizado transnacional, la movilidad humana y la crisis climática reconfiguran la relación entre la ciudadanía y el poder.

De acuerdo con el informe, estos fenómenos son dinámicos y no reemplazan los problemas estructurales heredados. Más bien, interactúan entre sí y con ellos, amplifican las tensiones preexistentes y generan nuevos desafíos para la gobernanza democrática.

Asimismo, la investigación revela que la polarización política se ha intensificado y ha dejado de ser una diferencia de opiniones para convertirse en una dinámica de confrontación entre un "nosotros" y un "ellos".

Destaca que el futuro de la democracia en América Latina y el Caribe dependerá de su capacidad para transformar la presión en renovación y las promesas en resultados.