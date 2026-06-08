Adriano Espaillat agradece editorial de Diario Libre que destaca su trayectoria de servicio público

Adriano Espaillat, miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos Distrito Congresual 13 de Nueva York. ( FUENTE EXTERNA )

El congresista estadounidense de origen dominicano Adriano Espaillat expresó su agradecimiento al presidente del Grupo Diario Libre y director del periódico Diario Libre, Aníbal de Castro, por el editorial "Espaillat y la política del servicio", publicado el pasado 5 de junio, en el cual externa unas reflexiones sobre la coyuntura política que vive en la campaña por las próximas elecciones primarias demócratas y sus aportes a la diáspora dominicana.

En una carta fechada el 8 de junio en Nueva York, el representante del Distrito Congresual 13 de Nueva York calificó el texto como un honor que recibe "con profunda humildad y gratitud" y valoró el reconocimiento a su trayectoria política y comunitaria.

Espaillat destacó que durante su vida pública ha procurado ejercer la política como una herramienta de servicio, basada en escuchar a la gente, defender sus intereses y trabajar para ampliar sus oportunidades.

Espaillat busca la reelección como representante del Distrito 13 de Nueva York. Las primarias demócratas se celebrarán este 23 de junio. Entre sus contrincantes están Darializa Ávila Chevalier, Oscar J. Romero y Theo Bruce Chino-Tavarez.

"Valoro especialmente que un medio de la credibilidad y prestigio de Diario Libre haya destacado esa visión del servicio público y el compromiso con las comunidades a las que tengo el privilegio de representar", expresó.

El legislador consideró que el editorial trasciende el reconocimiento personal y constituye una reivindicación de una forma de hacer política fundamentada en la cercanía con la ciudadanía, la construcción de consensos y la búsqueda de resultados concretos.

Asimismo, señaló que en momentos en que el debate público suele estar marcado por la confrontación, resulta alentador que se destaquen valores como la vocación de servicio, la responsabilidad y el trabajo constante.

Espaillat también aprovechó la ocasión para felicitar a De Castro por su trayectoria profesional y agradecer el papel que Diario Libre desempeña en la promoción de un periodismo "serio, responsable y comprometido con el interés público".

El editorial, publicado en medio de la campaña para las primarias demócratas en Nueva York, resaltó la trayectoria del congresista como el primer estadounidense de origen dominicano en llegar al Congreso federal y su labor en defensa de los inmigrantes, las minorías y los sectores más vulnerables.

"Ha sido una voz persistente en defensa de inmigrantes, minorías y sectores vulnerables. Esas causas no nacieron de cálculos electorales, sino de convicciones profundas y preocupaciones genuinas por quienes suelen quedar al margen de las decisiones públicas", refiere el editorial.