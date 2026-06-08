Pese a desafíos, América Latina y el Caribe siguen siendo la región en desarrollo más democrática

De derecha a izquierda: Michelle Muschett, directora regional del PNUD, el presidente Luis Abinader y Ana María Díaz, representante del PNUD en República Dominicana, durante la presentación del Informe Regional sobre Desarrollo Humano 2026. ( DIARIO LIBRE/ JUAN GUIO )

América Latina y el Caribe continúan siendo la región en desarrollo más democrática del mundo, aunque enfrentan importantes desafíos relacionados con la gobernabilidad, la capacidad estatal y el desarrollo, así lo revela el Informe Regional sobre Desarrollo Humano 2026, desarrollado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El estudio, titulado 'Democracias bajo presión: Reimaginar los futuros de la democracia y el desarrollo en América Latina y el Caribe', destaca que la región mantiene una sólida adhesión a los valores democráticos, aun cuando persisten retos para traducir esa legitimidad en resultados concretos para la población.

No obstante, el informe cita que el principal desafío de la democracia en América Latina y el Caribe no radica únicamente en sus "déficits institucionales", sino en la "desconexión persistente" entre democracia, Estado y desarrollo.

"En muchos países de la región, estos tres ámbitos operan de manera desarticulada: la competencia política no se traduce en decisiones efectivas, el Estado no logra implementar políticas de manera consistente y los resultados de desarrollo no refuerzan la legitimidad del sistema democrático", indican los resultados de la investigación.

El informe refiere que superar esta desconexión requiere avanzar hacia una concepción integrada de la democracia, en la que la competencia política, la capacidad estatal y los resultados de desarrollo se refuercen mutuamente, según el informe.

"No hay democracia que perdure sin un Estado capaz de implementar decisiones y hacer cumplir reglas, ni Estado que pueda sostener su legitimidad sin traducir su acción en mejoras tangibles en la vida de la población", sostiene.

En ese sentido, el PNUD, plantea una reflexión sobre el tipo de Estado que requiere la democracia en la región para sostener estos procesos y convertirlos en trayectorias de cambio duraderas.

La región sigue creyendo en la democracia

El PNUD afirma que, aunque el 57 % de la población del Caribe sigue considerando que la democracia es la mejor forma de gobierno, apenas alrededor del 32 % se declara satisfecha con su funcionamiento, lo que revela una creciente brecha entre el respaldo ciudadano a la democracia y el desempeño de las instituciones.

El informe fue presentado por la directora regional del PNUD para América Latina y el Caribe, Michelle Muschett, y contó con la participación del presidente, Luis Abinader y el canciller Roberto Álvarez.

Según el documento, "una democracia puede elegir, pero no necesariamente gobernar bien. De poco sirve contar con contrapesos si el Estado no logra implementar decisiones o estar presente en el territorio".

"Cuando el Estado no cumple, la democracia se vacía de contenido", sostiene.

El informe identifica además la transformación digital y la inteligencia artificial como fuerzas que están redefiniendo las trayectorias del desarrollo en la región.

Estabilidad en el Caribe

"Mientras América Latina se ha convertido en una de las regiones más polarizadas del mundo, el Caribe destaca por sus niveles relativamente altos de cohesión social y estabilidad democrática frente a las divisiones políticas", señala el PNUD.

No obstante, enfrenta crecientes desafíos en materia de seguridad, una mayor vulnerabilidad a choques externos y restricciones fiscales más severas, factores que ponen a prueba tanto la capacidad estatal como la resiliencia democrática.

El informe revela que la tasa de homicidios alcanza los 27,9 por cada 100,000 habitantes en el Caribe —por encima del promedio regional— con un 59 % de los casos vinculado al crimen organizado.

Al mismo tiempo, indica que la frecuencia de eventos climáticos extremos se ha duplicado, pasando de 5,2 por año entre 1960 y 1990 a 10,7 por año entre 2000 y 2023.

El informe analiza tanto las fortalezas como las debilidades de las democracias en América Latina y el Caribe, así como los factores que están transformando y, en muchos casos, tensionando su funcionamiento, entre ellos el crimen organizado, la polarización política, la desinformación y la crisis.

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