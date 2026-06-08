Gonzalo Castillo se reúne con la embajadora de EE. UU. y define el encuentro como "poderoso"

Gonzalo Castillo y Leah Francis Campos, embajadora de los Estados Unidos en el país. ( FUENTE EXTERNA )

El aspirante a la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, se reunió este lunes con la embajadora de los Estados Unidos, Leah Francis Campos. Es el primer encuentro que tiene con la diplomática, quien desde su llegada a la República Dominicana ha girado visitas a políticos y varias entidades.

Castillo recibió un no ha lugar la semana pasada en el caso de corrupción en que era imputado por el Ministerio Público.

Conforme a Castillo, la embajadora le giró la visita. Definió el encuentro como "poderoso" y señaló que compartieron "visiones claras sobre el futuro de la República Dominicana".

Otro punto abordado por los dos, de acuerdo al exministro de Obras Públicas, fue "cómo fortalecer la alianza con los EE. UU. para lograr resultados concretos en beneficio de nuestra gente".

El político comunicó sobre su encuentro con Campos con un mensaje publicado en su cuenta de X, acompañado de una fotografía que los muestra dándose un apretón de manos.

El 26 de mayo pasado, Castillo anunció que la nación estadounidense le había restituido la visa –la cual le había sido cancelada– y agradeció por el ello a las gestiones del presidente Donald Trump y de la embajadora Leah Campos.