PLD acusa al Inabie de provocar compra "de urgencia" para adquirir zapatos importados

El PLD acusa al Inabie de provocar una compra de urgencia para importar zapatos escolares sintéticos de menor calidad. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) acusó este lunes al Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) de provocar un proceso de compra "de urgencia" para la adquisición de zapatos escolares que, según afirmó, favorecería la importación de calzado sintético de menor calidad y a un costo similar al de los fabricados por productores dominicanos.

La organización sostuvo que el procedimiento de urgencia fue consecuencia de una falta de planificación de las autoridades y no de una situación imprevisible, como exige la legislación vigente. A su juicio, la demora en convocar una nueva licitación tras la anulación de varias adjudicaciones anteriores habría servido para justificar un aumento en la cantidad de zapatos importados destinados a suplir la demanda del próximo año escolar.

El PLD aseguró que la industria nacional del calzado tiene capacidad para producir los cerca de 900 mil pares de zapatos requeridos por el sistema educativo público y advirtió que privilegiar las importaciones pondría en riesgo miles de empleos vinculados al sector.

Zapatos de menor calidad

Asimismo, afirmó que los zapatos importados son elaborados con materiales sintéticos, presentan menor calidad y durabilidad que los fabricados en piel por empresas dominicanas y generan mayores márgenes de ganancia para los importadores.

Según la organización, al Estado le cuesta prácticamente lo mismo adquirir zapatos de producción nacional que calzado importado, por lo que consideró injustificado sustituir la manufactura local por productos extranjeros.

La denuncia del PLD surge a propósito del proceso de urgencia Inabie-MAE-PEUR-2026-0003, convocado luego de que la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) identificara irregularidades en la licitación Inabie-CCC-LPN-2024-0012 y anulara 25 adjudicaciones.

De acuerdo con el partido opositor, la licitación original recibió 172 ofertas y concluyó con adjudicaciones a 101 proveedores. Sin embargo, indicó que la DGCP determinó mediante la resolución RIC-0106-2025, emitida el 11 de agosto de 2025, que 98 de esos contratos presentaban irregularidades que afectaban la legalidad y transparencia del proceso.

El PLD argumentó que, tras conocerse esa decisión, el Inabie debió convocar inmediatamente una nueva licitación, pero dejó transcurrir alrededor de nueve meses antes de recurrir al mecanismo de urgencia.

También denunció que se pretende elevar la proporción de zapatos importados de un 20 % a entre un 30 % y un 40 %, bajo el argumento de que los fabricantes locales no tienen capacidad suficiente para suplir la demanda.

La organización sostuvo que esa justificación no se corresponde con la realidad de la industria nacional y afirmó que el retraso en la convocatoria aparenta ser una estrategia para favorecer las importaciones, en detrimento de empresas dominicanas que han suplido históricamente el calzado escolar del sistema educativo.

El PLD recordó, además, que en febrero de 2025 se denunciaron irregularidades en la clasificación de oferentes de la licitación anterior, al señalar que de 51 participantes registrados como fabricantes, solo 20 eran reconocidos por el sector como productores reales de calzado.

Ante esta situación, exigió al Inabie y a la Dirección General de Contrataciones Públicas garantizar que solo sean adjudicadas empresas con capacidad técnica comprobada, realizar verificaciones presenciales de instalaciones y maquinaria, evitar la sustitución de producción nacional por importaciones y respetar las políticas de apoyo a la industria local.

Asimismo, solicitó a la Contraloría General de la República, la Cámara de Cuentas y el Ministerio Público continuar las investigaciones sobre las irregularidades detectadas y establecer las responsabilidades correspondientes.