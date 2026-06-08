República Dominicana lanzará mesa de seguimiento a la democracia

El canciller de la República,Roberto Álvarez, durante su intervención en el conversatorio sobre el Informe de la Democracia. ( DIARIO LIBRE/ JUAN GUIO )

El canciller Roberto Álvarez anunció este lunes que la República Dominicana se prepara para lanzar una mesa de seguimiento a la calidad de la democracia, en la que participarán actores de los sectores público, privado y de la sociedad civil, con el objetivo de fortalecer el estado democrático.

"Me complace anunciar el compromiso del Gobierno de lanzar próximamente una mesa de seguimiento a la democracia como parte de sus políticas priorizadas. Ese espacio reunirá a diversos actores para que monitoreen de manera sistemática los avances y desafíos de gobernanza. La democracia no basta con proclamarla; es necesario medirla, fortalecerla y corregir con humildad lo que debemos mejorar", dijo durante el conversatorio en donde se presentó el Informe Regional sobre Desarrollo Humano 2026 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Durante su exposición, el canciller destacó que el informe fue realizado bajo una secuencia de trabajos que busca comprender los desafíos de las democracias y ofrecer herramientas para su fortalecimiento.

Sostuvo que el documento invita a reflexionar sobre la resiliencia de las instituciones frente a desafíos que transcienden las barreras nacionales, como la polarización y la desinformación, el crimen organizado, las presiones migratorias y la crisis ambiental.

"El informe es una continuidad de la conversación sobre la democracia. Pero la tarea es la misma: construir democracia y sostener la dignidad de los ciudadanos", sostuvo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/09/whatsapp-image-2026-06-08-at-190221-23cf4d6d.jpeg El presidente de la República, Luis Abinader durante el desarrollo del Informe sobre Democracia. (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO)

El canciller indicó que fortalecer la resiliencia de la sociedad exige un enfoque integral basado en tres dimensiones: la democracia como régimen político mediante el cual la sociedad canaliza su futuro; el desarrollo humano; y, finalmente, el Estado, entendido como la capacidad institucional para materializar ambos.

"Eso constituye uno de los principales aportes del informe y advierte que, si se refuerzan, generan un círculo virtuoso; pero si se separan, se dañan. Buena parte de la experiencia reciente en nuestra región se explica ahí", dijo.

Destacó que los derechos humanos no constituyen un eje aislado en la política exterior, sino que forman parte de la visión del país.

Álvarez resaltó la importancia de la confianza en el proceso democrático y refirió que existen problemas en la democracia cuando se erosionan las instituciones y se amplían las brechas entre las expectativas ciudadanas y los resultados.

"Ninguna democracia puede sostenerse si la confianza se desvanece. Es importante la madurez democrática" Roberto Álvarez Canciller de la República Dominicana. “

Sobre el informe

El Informe Regional sobre Desarrollo Humano 2026 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) reveló que América Latina y el Caribe continúan siendo la región en desarrollo más democrática del mundo.

Sin embargo, detalla que el futuro de la democracia depende cada vez más de la capacidad de los Estados para impulsar un desarrollo humano inclusivo, fortalecer la resiliencia y garantizar la seguridad en un contexto de creciente incertidumbre.

El informe analiza tanto las fortalezas como las debilidades de las democracias en América Latina y el Caribe, así como los factores que están transformando y, en muchos casos, tensionando su funcionamiento, entre ellos el crimen organizado, la polarización política, la desinformación y la crisis ambiental.

Destaca que la República Dominicana ocupa una posición particular como puente estructural y geopolítico entre América Latina y el Caribe. El país refleja muchos de los desafíos identificados en el informe, aunque también presenta fortalezas específicas. Comparte con América Latina una experiencia temprana de construcción estatal y un sistema presidencial de gobierno y, al mismo tiempo, como pequeño estado insular en desarrollo, enfrenta varias de las vulnerabilidades estructurales características del Caribe, incluida una alta exposición a los impactos del cambio climático y las limitaciones asociadas a una escala territorial reducida.