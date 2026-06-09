PNUD: República Dominicana se posiciona como referente democrático en la región

De derecha a izquierda: Michelle Muschett, directora regional del PNUD, el presidente Luis Abinader y Ana María Díaz, representante del PNUD en República Dominicana, durante la presentación del Informe Regional sobre Desarrollo Humano 2026. ( DIARIO LIBRE/JUAN GUIO )

República Dominicana se consolida como uno de los casos de profundización democrática más relevantes de América Latina y el Caribe, con avances sostenidos en libertades políticas, procesos electorales y reducción de la pobreza. Sin embargo, el país aún enfrenta importantes desafíos para garantizar una mayor inclusión social, ampliar la participación política de las mujeres y asegurar que los beneficios del desarrollo lleguen a todos los sectores de la población, según el Informe Regional sobre Desarrollo Humano 2026 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), presentado este lunes en Santo Domingo.

El estudio, titulado "Democracias bajo presión: Reimaginar los futuros de la democracia y el desarrollo en América Latina y el Caribe", fue presentado por el presidente Luis Abinader y la directora regional del PNUD para América Latina y el Caribe, Michelle Muschett. El documento sitúa a República Dominicana como un puente geopolítico y estructural entre América Latina y el Caribe, una posición que le permite reflejar tanto las fortalezas como las vulnerabilidades de ambas subregiones.

El informe señala que el país comparte con otras democracias latinoamericanas los retos derivados de la polarización, la desinformación y la presión del crimen organizado, mientras que, como pequeño Estado insular en desarrollo, también enfrenta riesgos asociados al cambio climático y a las limitaciones propias de su escala territorial.

Región más democrática

A nivel regional, el PNUD concluye que América Latina y el Caribe continúan siendo la región en desarrollo más democrática del mundo, aunque las instituciones enfrentan crecientes presiones. La organización advierte sobre una brecha cada vez mayor entre el respaldo ciudadano a la democracia y la satisfacción con su funcionamiento, alimentada por problemas de seguridad, desigualdad, fragilidad institucional y limitaciones en la capacidad de respuesta de los Estados.

El Caribe, en particular, mantiene niveles relativamente altos de cohesión social y estabilidad democrática, pero afronta desafíos crecientes. La tasa de homicidios alcanza los 27.9 por cada 100,000 habitantes y cerca del 59 % de los casos está vinculado al crimen organizado. Además, la frecuencia de eventos climáticos extremos se ha duplicado en las últimas décadas, aumentando la presión sobre gobiernos y economías de la región.

El informe también identifica la inteligencia artificial y la transformación digital como factores que están redefiniendo el desarrollo regional. Aunque plantean riesgos asociados a la desinformación, el PNUD considera que estas tecnologías pueden convertirse en herramientas para ampliar oportunidades, fortalecer la participación ciudadana y mejorar la capacidad de respuesta de los Estados. La principal conclusión del organismo es que el futuro de la democracia dependerá de su capacidad para traducir las libertades políticas en resultados concretos para la vida de las personas.

Abinader fija acciones

Abinader resaltó las acciones durante su gestión, destacando la participación de la mujer en posiciones políticas y sociales, los encuentros con exmandatarios para abordar crisis y la consulta a diversos sectores de la sociedad en torno al desarrollo de reformas.

"Yo creo que ha habido mucha sensatez en el sector político en la República Dominicana. Aparte de que, en los años que tengo gobernando, aunque existan diferencias, que es normal, porque si la oposición dice tal cosa, está bien; eso es la democracia y, de hecho, la ayuda", dijo.

Abinader destacó que uno de los pilares del Gobierno es mantener la escucha activa, a fin de que cada ciudadano pueda expresar su posición sobre temas que afecten al país.

"A pesar de que tenemos mayoría en el Congreso, cualquiera diría: ´Bueno, puede imponer´. Pero yo no lo veo así. Pienso que la democracia se demuestra cada día en esta sociedad más exigente, que quiere soluciones inmediatas".

Aunque el informe destaca algunas deficiencias en la participación de la mujer, el presidente reconoció esas fallas, pero aseguró que el país ha avanzado en oportunidades para las féminas.

"Tenemos que seguir trabajando en esa parte. Pero también resalto que más del 69 % de las estudiantes universitarias son mujeres. Lo que pasa es que la República Dominicana siempre ha sido un poco tardía en asumir temas sociales, pero hemos avanzado en esa parte", dijo Abinader.

Situación de la democracia

El informe describe que las presiones que actualmente enfrenta la democracia son múltiples y se superponen. Además, indica que algunas son estructurales, producto de la propia trayectoria de desarrollo, como las desigualdades, la informalidad y la vulnerabilidad.

Indica que otras son emergentes, derivadas de un entorno global más volátil y de la creciente incertidumbre en la que viven las sociedades, donde la polarización, la rápida evolución de las tecnologías, la desinformación, el crimen organizado transnacional, la movilidad humana y la crisis climática reconfiguran la relación entre la ciudadanía y el poder.

De acuerdo con el informe, estos fenómenos son dinámicos y no reemplazan los problemas estructurales heredados. Más bien, interactúan entre sí y con ellos, amplifican las tensiones preexistentes y generan nuevos desafíos para la gobernanza democrática.

Asimismo, la investigación revela que la polarización política se ha intensificado y ha dejado de ser una diferencia de opiniones para convertirse en una dinámica de confrontación entre un "nosotros" y un "ellos".

Destaca que el futuro de la democracia en América Latina y el Caribe dependerá de su capacidad para transformar la presión en renovación y las promesas en resultados.