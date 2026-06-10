Leonel Fernández sostiene encuentro en Madrid con estudiantes, en su mayoría dominicanos

Leonel Fernández durante el encuentro académico en la Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio Marañón, en España. ( FUENTE EXTERNA )

El expresidente de la República y presidente de la Fundación Global Democracias y Desarrollo (Funglode), Leonel Fernández, participó este miércoles en un encuentro académico con estudiantes de la Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio Marañón, en su mayoría dominicanos, durante una visita institucional que realiza a España .

El conversatorio, celebrado en la sede de la Fundación Ortega-Marañón, se desarrolló como un ejercicio de diálogo abierto sobre liderazgo, democracia, educación, innovación y transformación global, refiere una nota de prensa.

Durante su intervención, el expresidente dominicano destacó el papel central del conocimiento como motor del desarrollo sostenible, subrayando la necesidad de fortalecer la formación de las nuevas generaciones como base para la construcción de sociedades más justas, inclusivas y competitivas.

En ese contexto, hizo especial énfasis en la responsabilidad de la juventud como protagonista de los procesos de cambio, en un escenario internacional marcado por profundas transformaciones tecnológicas, geopolíticas y sociales.

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Importancia de los vínculos entre Iberoamérica y Europa

Fernández reafirmó su convicción de que el liderazgo del siglo XXI debe sustentarse en la capacidad de comprender la complejidad del mundo actual, fomentar el pensamiento crítico y promover el diálogo como herramienta esencial para la solución de conflictos y la consolidación democrática.

El encuentro también permitió abordar la importancia de estrechar los vínculos académicos y culturales entre Iberoamérica y Europa, como vía para impulsar el intercambio de conocimientos, la cooperación institucional y la construcción de una visión compartida de desarrollo.

La delegación de Funglode estuvo integrada por Ynés Vargas, directora de Funglode España; Guillermo Sención, José Espinal, Francisco Gómez, Axel Haché, Ruddy Fuertes, Miguel Roig y Josefina Pimentel, quienes acompañaron al presidente Fernández durante la jornada.

A su llegada, la comitiva fue recibida por Lucía Sala, directora general de la Fundación Ortega-Marañón; Fernando Vallespín, director de la Revista de Occidente; Esther del Campo, patrona de la institución; y Pedro Marcos García, subdirector de Ordenación Académica y Transferencia del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset.

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