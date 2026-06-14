Abel Martínez rechaza plan del Gobierno para recaudar hasta RD$50 mil millones

Abel Martínez, aspirante presidencial del PLD, en la actividad en Hato Damas, en San Cristóbal. ( FUENTE EXTERNA )

El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, criticó este domingo la intención del Gobierno de recaudar entre 40,000 y 50,000 millones de pesos adicionales y consideró que las autoridades deben concentrarse en reducir el gasto público antes de aplicar nuevas medidas que impacten a los contribuyentes.

Martínez se refirió al tema durante un encuentro con dirigentes y militantes peledeístas en el distrito municipal de Hato Damas, en San Cristóbal, donde sostuvo que el país necesita una revisión de las prioridades gubernamentales y una administración más eficiente de los recursos públicos.

El exalcalde de Santiago y excandidato presidencial calificó la propuesta oficial como una medida que busca obtener más recursos de los ciudadanos sin que exista, según dijo, un esfuerzo similar para disminuir gastos en áreas que considera prescindibles.

"Lo que debería estar en discusión es la necesidad de que el Gobierno se exija más a sí mismo para dar respuestas reales a la población y garantizar estabilidad económica sin cargar más a los trabajadores" Abel Martínez Aspirante presidencial del PLD “

A su juicio, el Gobierno debe revisar partidas vinculadas a publicidad, pensiones especiales y otros gastos administrativos antes de contemplar nuevas cargas económicas para la población.

Martínez argumentó que miles de familias enfrentan dificultades para cubrir el costo de la vida y que persisten preocupaciones relacionadas con la seguridad ciudadana y la calidad de los servicios públicos.

"Los dominicanos quieren resultados y merecen un gobierno que responda con eficiencia, sensibilidad y responsabilidad a sus necesidades", afirmó, citado en una información compartida por su equipo de prensa.

El dirigente opositor también cuestionó el uso que se daría a los recursos adicionales que recaude el Estado y recordó que las actuales autoridades han resaltado en diversas ocasiones los niveles de ingresos obtenidos por conceptos como aduanas, turismo y remesas, además del acceso a financiamiento mediante endeudamiento.

Llama a mirar hacia las necesidades del país

Durante la actividad, Martínez abordó además la situación interna del Partido de la Liberación Dominicana y llamó a la dirigencia a concentrarse en las demandas de la población.

Sostuvo que el principal reto de la organización es fortalecer su conexión con la sociedad y consolidarse como una alternativa política capaz de responder a los desafíos nacionales.

"La gente no está esperando que el PLD gane una discusión interna; está esperando soluciones a los problemas del país", manifestó.

El dirigente afirmó que la unidad partidaria debe construirse sobre objetivos comunes y aseguró que el PLD debe enfocarse en recuperar la confianza ciudadana mediante propuestas orientadas al futuro.

"No estamos aquí para administrar la nostalgia del pasado; estamos aquí para construir la esperanza del futuro", concluyó.