Margarita Cedeño afirma que "con el PLD se vivía mejor" y destaca impacto de sus políticas sociales

La exvicepresidenta de la República y miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Margarita Cedeño, afirmó este domingo que la expresión "Con el PLD se vivía mejor" refleja el recuerdo de una etapa en la que, según sostuvo, millones de familias dominicanas ampliaron sus oportunidades mediante programas educativos, sociales y de desarrollo comunitario.

A través de un mensaje difundido en sus plataformas digitales, Cedeño señaló que esa frase va más allá de una consigna partidaria y constituye una reflexión sobre políticas públicas que, a su juicio, tuvieron un impacto positivo en la calidad de vida de la población.

El PLD dejó el poder en el 2020 cuando fue derrotado por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), que ejecuta su segundo mandato.

"Cuando la gente dice #ConElPLDSeVivíaMejor, habla de una etapa en la que millones de familias vieron ampliar sus oportunidades a través de la educación, los programas sociales, la formación técnica y las inversiones que llegaron a comunidades de todo el país", expresó.

"Volveremos a estar bien"

La dirigente peledeísta sostuvo que las experiencias y resultados alcanzados durante los gobiernos del PLD permanecen en la memoria colectiva de muchos dominicanos y representan una referencia para la construcción de nuevas propuestas de desarrollo.

Asimismo, consideró que el país enfrenta importantes desafíos, pero manifestó su confianza en que es posible retomar el camino del progreso y el bienestar social mediante políticas orientadas a generar oportunidades para la población.

"Cuando hay resultados que permanecen en la memoria colectiva de los dominicanos y dominicanas, hay esperanza de que volveremos a estar bien" Margarita Cedeño Ex vicepresidenta de la República “

Cedeño concluyó su mensaje reafirmando su compromiso con la ciudadanía y reiterando que continuará trabajando cercana a las necesidades de la población dominicana.

La publicación forma parte del debate político que mantienen los principales partidos del país en torno a la gestión gubernamental, el desempeño de las administraciones pasadas y las propuestas de cara a los próximos procesos electorales.

Cuando la gente dice #ConElPLDSeVivíaMejor, habla de una etapa en la que millones de familias vieron ampliar sus oportunidades a través de la educación, los programas sociales, la formación técnica y las inversiones que llegaron a comunidades de todo el país.



Más que una... pic.twitter.com/GwyDlTuYsK — Margarita Cedeño (@margaritacdf) June 14, 2026