Leonel Fernández realizará este martes otro encuentro de "La Voz del Pueblo"

El presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP) y expresidente de la República Dominicana, Leonel Fernández. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP) y expresidente de la República Dominicana, Leonel Fernández, realizará una nueva edición de "La Voz del Pueblo" mañana este martes 16 de junio.

La información fue dada a conocer a través de una nota de prensa de la Fuerza del Pueblo.

El encuentro se llevará a cabo a las 11:00 de la mañana, en la Casa del Pueblo Johnny Ventura, ubicada en la calle Benito Monción No. 253, sector Gascue, Distrito Nacional.

Fernández realiza de forma periódica el espacio en el que conversa con representantes de los medios de comunicación para referirse a situaciones de impacto nacional y abordar temas de interés para la ciudadanía.

Temas abordados en ediciones anteriores

En anteriores ediciones, el exmandatario ha abordado temas como la inseguridad ciudadana, la deuda pública, el endeudamiento del Estado y el alto costo de la vida, entre otros temas de relevancia nacional.

"Desde este espacio, Fernández dio a conocer el escándalo de corrupción del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), caso que posteriormente derivó en el sometimiento a la justicia y arresto de varias personas", aseguró el partido en la nota de prensa.

Revelaciones sobre contratos estatales

De acuerdo a la Fuerza del Pueblo, a través de una edición de "La Voz del Pueblo" Fernández presentó las irregularidades relacionadas con la extensión del contrato entre Aerodom y el Estado dominicano.

En este sentido, en esa ocasión cuestionó que se recibieran 775 millones de dólares por adelantado y denunció que esos recursos fueron gastados sin que las obras previstas fueran ejecutadas, refiere la nota.