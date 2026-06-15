Secretario general de la ONU agradece la "enorme generosidad" de RD ante crisis haitiana

El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, a su llegada a República Dominicana por el AILA. Le acompaña el viceministro de Política Exterior Multilateral, Rubén Silié, en representación del canciller Roberto Álvarez. ( FUENTE EXTERNA )

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, agradeció este lunes al Gobierno y al pueblo dominicano por el respaldo brindado a los esfuerzos internacionales dirigidos a enfrentar la crisis de seguridad en Haití, destacando la cooperación ofrecida para la rápida instalación de la misión de apoyo a la Fuerza de Supresión de Pandillas.

A su llegada al Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), el máximo representante de la ONU resaltó la contribución de República Dominicana a las iniciativas impulsadas por la comunidad internacional para apoyar la estabilización del vecino país.

"En nombre de Naciones Unidas quiero agradecer a República Dominicana su enorme generosidad. El apoyo de la República Dominicana nos ha permitido establecer rápidamente una misión de apoyo en Haití a la Fuerza de Supresión de Pandillas", expresó Guterres conforme a una nota de prensa suministrada por la Cancillería.

El funcionario afirmó que el despliegue de la misión no habría sido posible con la misma rapidez sin el compromiso y la cooperación brindados por las autoridades dominicanas.

Se reunirá con Abinader

La visita de Guterres al país incluye una reunión con el presidente Luis Abinader antes de continuar una agenda de trabajo en Haití, nación que enfrenta una profunda crisis de seguridad, institucional y humanitaria.

En los últimos años, República Dominicana ha mantenido una activa gestión diplomática para promover una mayor participación de la comunidad internacional en la búsqueda de soluciones para Haití. El país ha llevado el tema ante las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos (OEA) y otros organismos multilaterales, insistiendo en la necesidad de una respuesta coordinada ante una crisis con impacto regional.

Además de sus gestiones diplomáticas, el Gobierno dominicano ha brindado apoyo logístico y asistencia médica especializada al personal desplegado en Haití, así como facilidades para el funcionamiento de una oficina de apoyo a la misión internacional en territorio dominicano.

A su llegada al país, Guterres fue recibido por el viceministro de Política Exterior Multilateral, Rubén Silié, en representación del canciller Roberto Álvarez; la coordinadora residente del Sistema de las Naciones Unidas en República Dominicana, Julia Sánchez; el representante especial de la ONU en Haití, Carlos Ruiz Massieu; y el director de Ceremonial de Estado y Protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores, Francisco Cantizano Nadal.