Secretario general de la ONU llega a RD; sostendrá encuentro con Abinader antes de visitar Haití

El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, llegó al país por el AILA. ( FUENTE EXTERNA )

El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, arribó al país la noche de este lunes en el marco de una agenda que incluirá un encuentro con el presidente de la República, Luis Abinader, y una visita a Haití para respaldar la estabilidad de esa nación.

El funcionario agradeció al Gobierno los esfuerzos internacionales por estabilizar el vecino país , destacando el papel fundamental desempeñado por República Dominicana en la aprobación de la resolución que creó la Fuerza de Supresión de Bandas (GSF) por parte del Consejo de Seguridad, indica una nota de prensa suministrada por la Cancillería.

El Ministerio de Relaciones Exteriores no precisa la fecha y hora del encuentro de Guterres con el mandatario dominicano.

"En nombre de las Naciones Unidas, quiero agradecer a la República Dominicana su enorme generosidad. Su respaldo nos ha permitido establecer rápidamente una misión de apoyo en Haití para la Fuerza de Supresión de Pandillas, que está empezando y que no podría haber llegado tan rápido sin el compromiso, la generosidad y la cooperación de este país", indicó el secretario a su llegada a territorio dominicano por el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA).

Apoyo internacional

En ese contexto, el Estado dominicano ha desarrollado una sostenida ofensiva diplomática para mantener la atención de la comunidad internacional sobre la situación haitiana.

El país ha abogado, a través de gestiones ante las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos (OEA) y varios otros foros multilaterales, por una mayor corresponsabilidad internacional frente a una crisis cuyas consecuencias impactan directamente en nuestro país y en la estabilidad regional.

Sobre la visita

El pasado 8 de junio, el funcionario anunció sobre la visita oficial a Haití con el objetivo de evaluar de primera mano las consecuencias de la creciente violencia de las pandillas y la respuesta de la comunidad internacional ante la crisis que atraviesa el país, reportaron medios internacionales.

La visita, que se extenderá por un día, será la segunda de Guterres a Haití desde que asumió el cargo, luego de su primer viaje en julio de 2023. Su llegada se produce en un contexto marcado por una nueva escalada de ataques armados en Puerto Príncipe y la región de Artibonito, así como por el aumento de las necesidades humanitarias derivadas de la inseguridad.

Según datos de organismos internacionales, la violencia ha provocado decenas de muertes en las últimas semanas y ha obligado a cerca de 1.5 millones de personas a abandonar sus hogares, una cifra sin precedentes que agrava la ya compleja situación humanitaria.

La visita coincide, además, con un momento de tensión política en Haití, donde recientemente surgió un enfrentamiento entre el primer ministro Alix Didier Fils-Aimé y el Consejo Electoral Provisional por desacuerdos relacionados con la implementación de un nuevo decreto electoral.

Los miembros del organismo electoral acusaron al Gobierno de actuar al margen de sus atribuciones constitucionales, luego de intentar aprobar una normativa cuyo contenido, según denunciaron, no había sido previamente consultado con el consejo.

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