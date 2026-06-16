Advierte que el este perderá representación congresual si residentes no actualizan domicilio legal

El obispo de la Diócesis de Nuestra Señora de la Altagracia, Jesús Castro Marte. ( ARCHIVO / DIARIO LIBRE )

El obispo de la diócesis de Nuestra Señora de La Altagracia, monseñor Jesús Castro Marte, advirtió este martes que la región este del país podría perder la representación congresual que le corresponde si miles de residentes continúan registrados para votar en provincias distintas a aquellas donde viven y trabajan.

Según explicó, esta realidad tiene implicaciones directas en la distribución de los escaños de la Cámara de Diputados, ya que la representación se determina a partir de la población registrada en cada demarcación. "Vamos a perder los diputados que nos corresponden porque la población que reflejan los registros no se corresponde con la realidad que tenemos", expresó.

El prelado exhortó a los ciudadanos que residen en provincias como La Altagracia, La Romana y El Seibo a actualizar su domicilio electoral para ejercer el sufragio en las comunidades donde han establecido su residencia permanente.

Llamado a la actualización del domicilio electoral en la región este

Castro Marte recordó que el domicilio forma parte de la identidad de cada persona y constituye el lugar donde corresponde ejercer el derecho al voto para elegir autoridades municipales, congresuales y presidenciales.

Asimismo, hizo un llamado a empresarios y emprendedores para que, respetando la libertad de sus trabajadores, les orienten sobre la importancia de trasladar su domicilio electoral a las provincias donde residen.

"Si están viviendo en La Romana, que voten en La Romana y no tengan que trasladarse a San Juan. Si viven en Higüey y tienen su domicilio aquí, que ejerzan aquí su derecho al sufragio", manifestó.

El obispo señaló que la cantidad de personas que acude a votar en una demarcación constituye un indicador importante para el Estado y los actores políticos sobre el peso poblacional real de una comunidad.

También afirmó que muchos trabajadores del sector hotelero y de otras actividades económicas deben recorrer largas distancias para ejercer el voto en sus provincias de origen, situación que genera inconvenientes tanto para los empleados como para las empresas donde laboran.

"Si viven aquí, tienen aquí a su familia y han establecido aquí su hogar, que toda la familia traslade su domicilio electoral y ejerza su deber ciudadano donde realmente reside", indicó.

Castro Marte reiteró su llamado a todos los ciudadanos para que registren su domicilio electoral en la región donde viven, al considerar que esta es una forma de medir adecuadamente la población y garantizar una representación política acorde con el crecimiento experimentado por la región este en los últimos años.