Guido llama al PRM a evitar los errores que llevaron al declive del PRD

Guido Gómez Mazara en una entrevista en la sede del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel). ( DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO )

El dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Guido Gómez Mazara, advirtió este martes que esa organización debe evitar reproducir los errores que llevaron al declive del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y citó entre ellos el predominio de las agendas personales, el alejamiento de las bases, la excesiva influencia de las élites y la sustitución del liderazgo político por el dinero o la imagen.

Las reflexiones forman parte de "Para que no se repita", una compilación de artículos de opinión publicados entre 2004 y 2025 en los periódicos El Nacional, Listín Diario y Hoy, en los que analiza los conflictos internos del PRD, las causas de su fragmentación y las lecciones que, a su juicio, debe aprender el partido oficialista.

Durante una entrevista previa a la puesta en circulación de la obra, Gómez Mazara expresó preocupación por lo que considera una degradación de la actividad política impulsada por las redes sociales y el predominio de la imagen sobre las ideas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/16/12062026-entrevista-a-guido-gomez-mazara-joliver-brito202606120025-cced5ad0.jpg Guido Gómez Mazara en una entrevista en la sede del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel). (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO)

"Estamos construyendo una generación de políticos de escaso contenido. La generación digital está haciéndonos creer que lo importante es la forma y no el fondo. Lo importante es el contenido, hermano. Porque de lo contrario estamos construyendo la posibilidad de que aquí la clase política se morrobelice", afirmó, en referencia al personaje humorístico Morrobel, creado por Freddy Beras Goico.

El dirigente también cuestionó la creencia de que el dinero determina el éxito político en la República Dominicana.

"Nunca la fuerza del dinero ha prevalecido en la política dominicana", sostuvo.

Para respaldar su afirmación mencionó a varios empresarios y dirigentes con amplios recursos económicos que no lograron alcanzar la Presidencia de la República.

En esa misma línea, defendió la participación de empresarios en la actividad política, pero advirtió sobre los riesgos de trasladar la lógica empresarial a los partidos.

"La base social y popular del PRM sigue siendo la misma y en la medida que nosotros no interpretemos en los mandos medios y en la dirección las características de la base electoral, si nos divorciamos de ella, tenemos problemas", indicó.

Agregó que el problema no es ser empresario, sino que las reglas de lo empresarial se impongan en la lógica partidaria.

Según Gómez Mazara, uno de los principales desafíos del PRM consiste en preservar el vínculo con su militancia y evitar los errores que llevaron a la desaparición electoral de otras organizaciones mayoritarias.

"Si no lo hacemos, la abstención va a seguir y "Para que no se repita" no tendrá razón de ser porque se va a repetir", advirtió.

Intereses individuales

Asimismo, señaló que la organización debe impedir que los intereses individuales se impongan sobre los colectivos.

"Que el espíritu de las agendas personales no siga prevaleciendo y que la vocación de servicio tiene que prevalecer", afirmó al resumir una de las principales enseñanzas del libro.

El también presidente del Instituto Dominicano de Telecomunicaciones (Indotel) sostuvo que los partidos deben esforzarse por parecerse más al ciudadano común y atender las causas del descontento social.

"Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por parecernos más a los deseos de la gente, al ciudadano de a pie" Guido Gómez Mazara Dirigente del PRM “

A su juicio, el Estado debe procurar "acercar a los muchos que no tienen nada con los pocos que lo tienen todo", porque "la rabia social se acumula" cuando se amplían las brechas económicas y sociales.

Aunque defendió los avances que atribuye a la actual gestión en materia de reducción de la pobreza y generación de empleo, Gómez Mazara sostuvo que las políticas sociales deben servir como un mecanismo de apoyo temporal y no como una condición permanente.

En ese sentido, consideró que las ayudas estatales deben estar orientadas a crear oportunidades para que las personas puedan incorporarse al mercado laboral y mejorar sus condiciones de vida de forma sostenible.

La puesta en circulación de su libro se llevará a cabo este miércoles 17 de junio de 2026, a las 6:00 de la tarde, en el Auditorio Juan Bosch de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña.