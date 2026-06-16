Omar Fernández sobre renuncias en la FP: "Hay gente que toma decisiones de ese tipo por dignidad"

Omar Fernández es senador del Distrito Nacional por el partido Fuerza del Pueblo. ( FUENTE EXTERNA )

Para Omar Fernández, senador del Distrito Nacional por el Partido Fuerza del Pueblo (FP), las renuncias que se están dando a lo interno de esa organización obedecen al descontento interno que sienten algunos dirigentes al no ser tomados en cuenta y deben de mover a una profunda "reflexión interna".

Entiende que las dimisiones de un partido, como lo es la Fuerza del Pueblo, que afirma tiene una "alta vocación de poder", no son normales, por lo que considera que deben mover a una acción.

"Que veamos hacia adentro, que nos preguntemos qué está ocurriendo, porque no es normal que una organización con alta vocación de poder, que se perfila, que podría perfectamente llegar a ser la organización que dirige los destinos de la nación, esté pasando por un momento en el que personas de la categoría política de las que tienen, los que han tomado una decisión distinta a permanecer en el partido, estén tomando esa decisión", dijo.

El legislador hizo el planteamiento al contestar preguntas durante su participación en el programa "Panorama de la mañana".

"Con profunda sinceridad, lo que sí creo es que es momento de que el partido haga un ejercicio de introspección" Omar Fernández Senador del DN y dirigente de la FP “

Al abundar en su reflexión, el legislador pidió a sus compañeros de partido no decir que quien abandonó la organización "fue porque lo compraron" y argumentó que, muchas veces, esas decisiones se toman "por dignidad" y porque no es apreciado a lo interno del partido.

Luchas y desconsideraciones

"También hay gente que toma decisiones de ese tipo porque la dignidad es lo más grande que puede tener una persona. Y cuando tú luchas y luchas por un espacio y no eres considerado, bueno, a veces hay que tomar decisiones", abundó.

En ese sentido, retomó su planteamiento de que lo que entiende que debe hacer la Fuerza del Pueblo es "hacer un examen profundo de introspección".

Fernández fue cuestionado sobre la renuncia de la dirigente Ivannia Rivera, quien ayer lunes anunció que dejaba su cargo en la Dirección Política de la organización y el partido de manera definitiva.

El político tuvo palabras de agradecimiento y amistad para Ivannia y para otros dirigentes que han dejado la Fuerza del Pueblo.

Otra renuncia El 10 de este mes, el diputado Rafael Pérez, representante de la provincia Pedernales, anunció en plena sesión su "renuncia irrevocable" como miembro del partido Fuerza del Pueblo (FP) y del Comité Central de esa organización, una decisión que reduce de 28 a 27 la cantidad de legisladores con que contaba esa bancada en la Cámara de Diputados.