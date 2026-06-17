Más de 50 jóvenes de Cristo Rey y Villas Agrícolas se gradúan del programa "Futuro de Esperanza"

En centro la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía junto a graduandos del programa "Futuro de Esperanza" ( FUENTE EXTERNA )

La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, encabezó este miércoles la entrega de certificados a 56 jóvenes de Villas Agrícolas y Cristo Rey, graduados del programa "Futuro de Esperanza", impartido en Centro Futuro por el Instituto Cincinnatus.

Los graduandos fortalecieron sus conocimientos en las áreas de nivelación académica, fundamentos de pensamiento crítico, inteligencia artificial, programación gráfica, entre otras.

La ejecutiva municipal describió el centro de preparación como una idea materializada gracias al trabajo constante que se realiza con el objetivo de crear oportunidades para que todos tengan la posibilidad de prepararse en un centro gratuito.

"En Centro Futuro nos encargamos de dar las capacidades a nuestra gente para que puedan echar para adelante y conseguir dinero para sus bolsillos y su mesa", expresó Mejía.

El CEO de Cincinnatus Institute, Chris Corcino, como aliado de este proyecto, agradeció el apoyo de la alcaldesa para que, como institución, puedan ser parte del crecimiento en diversas áreas y del avance de todo el país.

Testimonios y alianzas

Liza Arzeno, directora de Relaciones Internacionales de Altice, agradeció formar parte de la alianza.

En sus palabras de apertura, la directora de Centro Futuro, Claudia Sarante, manifestó el compromiso asumido por la alcaldesa Carolina Mejía y por cada institución aliada que se ha hecho partícipe de una visión que ha favorecido a muchas personas.

"Esto ha sido un sueño de nuestra alcaldesa y hoy, gracias a su perseverancia, visión y compromiso con los jóvenes y el país, es una realidad", dijo Sarante.

En nombre del estudiantado, Giordano Castillo resaltó el significado que tiene contar con un espacio como Centro Futuro, acogedor y con alta preparación en áreas que no siempre son fáciles de alcanzar de forma independiente.

"Espacios como estos son la gran prueba de que, cuando se nos brindan las herramientas correctas, nosotros, como jóvenes, respondemos con servicio y trabajo duro. Gracias por mantener vivo este Centro Futuro", señaló Castillo.

Una nota de prensa precisa que Centro Futuro es una dependencia de la Alcaldía del Distrito Nacional, ubicada en el populoso sector de Cristo Rey, con la misión de ofrecer preparación gratuita a personas de todas las edades.

Leer más Carolina Mejía celebra el Día de las Madres con concierto del Grupo Bonyé