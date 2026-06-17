Leonel Fernández recibe a presidenta del Parlacen en Funglode para discutir integración regional

El expresidente Leonel Fernández al encabezar el encuentro en Funglode. ( FUENTE EXTERNA )

El expresidente Leonel Fernández recibió este miércoles a la presidenta del Parlamento Centroamericano (Parlacen), Carla Gutiérrez, en las instalaciones de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), donde sostuvieron un encuentro centrado en temas de integración regional y cooperación entre los países de Centroamérica y el Caribe.

La líder del órgano regional estuvo acompañada por una delegación integrada por Jesús Batista, vicepresidente del Parlacen; y las diputadas Socorro Monegro y Esmeralda Mancebo, refiere una nota de prensa.

En la reunión también participó Manolo Pichardo, expresidente del Parlacen y secretario de Asuntos Internacionales del partido Fuerza del Pueblo que lidera Fernández.

Señala que durante la conversación se abordaron diversos temas de interés para la región, con énfasis en iniciativas orientadas a fortalecer la integración económica y financiera.

Importancia del Sistema de Interconexión de Pagos

Asimismo, destaca que entre los puntos destacados figuró el Sistema de Interconexión de Pagos (SIPA), un mecanismo de transferencia interbancaria transnacional concebido para agilizar las operaciones financieras entre los países miembros, reducir costos y tiempos de procesamiento, y ofrecer mayores niveles de seguridad en las transacciones.

La visita de la presidenta del Parlacen se produce en el marco de su participación en el foro "Estabilidad, financiamiento e integración en un entorno global incierto", organizado por la Comisión de Macroeconomía y Finanzas del Parlamento Centroamericano, presidida por la diputada Krimilda Acosta San Miguel.

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