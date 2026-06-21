Abinader felicita a Abelardo de la Espriella por su elección como presidente de Colombia

El presidente de la República, Luis Abinader, felicitó este domingo a Abelardo de la Espriella por su victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia, celebradas este día.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el mandatario dominicano destacó la jornada democrática vivida por el pueblo colombiano y expresó su disposición de continuar fortaleciendo las relaciones entre ambas naciones.

“Mis más sinceras felicitaciones al presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, por su importante victoria en las urnas y al pueblo colombiano por la ejemplar jornada democrática vivida hoy”, manifestó Abinader.

El jefe de Estado reafirmó la voluntad de la República Dominicana de seguir impulsando los históricos lazos de amistad, cooperación y entendimiento que unen a ambos países.

Asimismo, expresó su interés de trabajar estrechamente con el presidente electo en iniciativas dirigidas a promover el bienestar, la prosperidad y el desarrollo de sus respectivos pueblos.

Sustituirá a Petro De la Espriella, líder del movimiento Defensores de la Patria, se impuso en una de las contiendas más reñidas de la historia reciente de Colombia al obtener el 49.66 % de los votos frente al 48.70 % alcanzado por el senador izquierdista Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico y respaldado por el presidente saliente Gustavo Petro. La diferencia entre ambos candidatos fue inferior a un punto porcentual.

“Esperamos trabajar estrechamente con el presidente electo en favor del bienestar, la prosperidad y el desarrollo de nuestros pueblos. Le deseo el mayor de los éxitos en la alta responsabilidad que el pueblo colombiano le ha confiado”, agregó.

La felicitación de Abinader se produce luego de conocerse los resultados de la segunda vuelta electoral en Colombia, en la que De la Espriella resultó ganador de la contienda presidencial.

De la Espriella asumirá la Presidencia de Colombia el próximo 7 de agosto, sucediendo a Gustavo Petro, en medio de un escenario político marcado por la polarización y los cuestionamientos presentados por el oficialismo sobre el proceso electoral.

Otras felicitaciones

Tras conocerse los resultados preliminares, diversas figuras nacionales e internacionales comenzaron a felicitar al presidente electo. Entre ellas figuran el expresidente colombiano Álvaro Uribe, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, el expresidente Juan Manuel Santos y el exalcalde de Medellín Federico Gutiérrez, quienes llamaron a la unidad y al respeto de las instituciones democráticas.

Asimismo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el secretario de Estado, Marco Rubio, enviaron mensajes de felicitación al mandatario electo tras la jornada electoral.

Mis más sinceras felicitaciones al presidente electo de Colombia, @@ABDELAESPRIELLA, por su importante victoria en las urnas y al pueblo colombiano por la ejemplar jornada democrática vivida hoy.



Desde República Dominicana reiteramos nuestra voluntad de continuar fortaleciendo… — Luis Abinader (@luisabinader) June 22, 2026