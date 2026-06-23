Carolina Mejía lidera encuesta como alcaldesa mejor valorada del continente, según revista Semana

La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, lideró el ranking como la mandataria local mejor valorada del continente en el mes de junio, según la revista Semana de Colombia.

El medio basó parte de su análisis en la medición realizada por la firma CB Global Data, donde Mejía repite como la ejecutiva mejor valorada entre los alcaldes de las ciudades capitales de Latinoamérica.

"El ranking es liderado en esta ocasión por Carolina Mejía, alcaldesa de Santo Domingo, quien encabeza la medición con un 58.9 % de aprobación, consolidándose como la mandataria local mejor valorada del continente", destaca Semana en una publicación.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/23/screenshot-2026-06-23-170015-c346c465.png Captura de pantalla de resultados de la encuesta realizada por la firmaCB Global Data. (FUENTE EXTERNA)

Carolina Mejía es seguida en el ranking por Mayer Mizrachi (Panamá), Clara Brugada (Ciudad de México), Mario Durán (El Salvador) y Jorge Macri (Buenos Aires), para completar el top cinco.

En el otro extremo están los alcaldes con menor nivel de aprobación. Esta lista la encabeza Luis Bello de Asunción, capital de Paraguay, quien se posiciona en el último lugar con 20,1 % de imagen; le sigue César Dockweiler de La Paz (Bolivia) con 22,2 % y Ricardo Quiñores de Guatemala con 23,5 %.

Importancia de la medición

Según lo expuesto por la revista Semana y reseñado en una nota de prensa, este tipo de mediciones tiene una gran relevancia debido a que, al evaluar las principales capitales de la región, donde se concentra gran parte de la actividad política, económica y administrativa de los países, la percepción de sus ciudadanos constituye un termómetro del clima político.

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