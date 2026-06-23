Domínguez Brito llama al PLD a reflexionar sobre su rol en la sociedad dominicana

El dirigente peledeísta Francisco Domínguez Brito afirmó este martes que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) debe abrir un proceso de reflexión interna sobre su papel en la sociedad y su identidad política, advirtiendo que la organización no puede alejarse de los principios que le dieron origen.

Domínguez Brito sostuvo que el PLD nació como un partido comprometido con la liberación nacional, la justicia social y la creación de oportunidades para los sectores más vulnerables, por lo que entiende que esa misión debe seguir siendo el eje central de su accionar político.

"Los partidos que olvidan sus principios terminan perdiendo su identidad", expresó, al señalar que la organización debe definir con claridad qué representa ante la sociedad dominicana y cuál es el futuro que aspira construir.

A través de una nota de prensa, el exministro consideró que el PLD debe reafirmar su compromiso con los más pobres, la educación de calidad, el Estado de derecho, las libertades individuales y el crecimiento económico como herramientas para generar bienestar y movilidad social.

Pide evitar mensajes contradictorios

Asimismo, llamó a la organización a evitar mensajes contradictorios y a mantener una línea coherente con los valores históricos que han caracterizado al partido, entre ellos la defensa de la dignidad humana, la democracia, la institucionalidad y la protección del medio ambiente.

Domínguez Brito también advirtió sobre el avance de corrientes políticas que promueven respuestas simplistas a problemas complejos, insistiendo en que el PLD debe mantenerse fiel a los principios enseñados por Juan Bosch y a una visión centrada en elevar la conciencia ciudadana.

"El PLD debe decidir con claridad cuál es su camino. No puede olvidar su razón de ser ni la responsabilidad histórica que tiene con los sectores que más necesitan oportunidades", concluyó.