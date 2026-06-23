El presidente Abinader se reúne con el nuevo rector de la UASD Jorge Asjana

El presidente Luis Abinader y el nuevo rector de la UASD, Jorge Asjana. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader sostuvo este martes un encuentro en el Palacio Nacional con Jorge Asjana, rector electo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) para el período 2026-2030, en el que abordaron temas relacionados con la continuidad de las iniciativas impulsadas por el Gobierno para fortalecimiento de la educación superior, respaldar el desarrollo institucional y afianzar su contribución a la formación de capital humano.

Jorge Asjana David ha planteado una gestión enfocada en el fortalecimiento de la calidad académica, la investigación científica, la innovación y la modernización institucional de la UASD, con el propósito de consolidar el papel de la academia como motor del desarrollo nacional, refiere una nota de prensa.

Indica que su propuesta también contempla una mayor vinculación entre la universidad, el Estado y los distintos sectores de la sociedad, promoviendo una formación más conectada con las necesidades del país.

Trayectoria de Jorge Asjana David

Antes de ser electo rector de la UASD, Jorge Asjana David se desempeñaba como médico cirujano y académico de larga trayectoria dentro de la universidad.

Fue decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, director de la Escuela de Medicina y miembro de distintos organismos de dirección de la academia.

Además, ejerció como profesor universitario durante décadas y desarrolló una destacada carrera en el área de la cirugía, combinando la práctica médica con la gestión académica y la formación de profesionales de la salud.