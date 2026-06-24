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Abinader expresa solidaridad a Venezuela y anuncia envío de ayuda tras terremoto

El mandatario habló con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez

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    Abinader expresa solidaridad a Venezuela y anuncia envío de ayuda tras terremoto
    El presidente Luis Abinader expresó su solidaridad al pueblo venezolano por los daños causados por dos sismos este miércoles 24 de junio de 2026. (ARCHIVO)

    El presidente Luis Abinader informó este miércoles que sostuvo una conversación con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para transmitir, en nombre del pueblo y del Gobierno dominicanos, un mensaje de solidaridad por las víctimas del devastador terremoto que afectó a ese país.

    A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario señaló que expresó a Rodríguez "nuestra más profunda solidaridad ante la tragedia causada por el devastador terremoto", al tiempo que anunció que la República Dominicana movilizará ayuda humanitaria.

     "Acabo de conversar con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para expresarle, en nombre del pueblo y del Gobierno dominicano, nuestra más profunda solidaridad ante la tragedia causada por el devastador terremoto", escribió Abinader.

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    Misión de rescate de las Fuerzas Armadas

    Abinader adelantó que a primeras horas de este jueves partirá una misión dominicana hacia Venezuela, como parte de la respuesta de asistencia ante la emergencia provocada por el sismo.

    "Mañana (jueves), a primeras horas, partirán hacia Venezuela equipos especializados de búsqueda, rescate y atención de emergencias de nuestras Fuerzas Armadas para apoyar las labores que realizan las autoridades venezolanas", señaló.

    • El gesto se enmarca en la tradición de cooperación humanitaria de la República Dominicana frente a desastres naturales que afectan a países de la región, mediante el envío de personal especializado y suministros de primera necesidad.

    "Nuestros pensamientos están con las familias de las víctimas, los heridos y todo el pueblo venezolano en estas horas tan difíciles", dijo Abinader.

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