Fedodim elige a su nueva directiva nacional para el período 2026-2028

En el centro, el alcalde del distrito municipal de Don Juan, provincia Monte Plata, Lioncito Jose, elegido como presidente de Fedodim. ( FUENTE EXTERNA )

La Federación Dominicana de Distritos Municipales (Fedodim) eligió este lunes a su nueva directiva nacional para el período 2026-2028, durante una Asamblea Nacional Eleccionaria en la que, según la entidad, participó el 93 % de los alcaldes de distritos municipales del país.

Como presidente fue electo el alcalde del distrito municipal de Don Juan, provincia Monte Plata, Lioncito Jose. Lo acompañarán Willy Céspedes, alcalde del distrito municipal de Jayaco, como secretario general, y Máximo Soriano, alcalde del distrito municipal de La Caleta, como tesorero.

Integrantes de la directiva

Durante la asamblea también fue ratificado Pedro Richardson, como director ejecutivo de Fedodim, cargo que ocupa desde hace varios años, destaca una nota de prensa de la entidad.

La nueva directiva nacional incluye además a Ramón Ramírez, vicepresidente de Asuntos de Administración Pública; Fior Denis Tavárez Estrella, de Asuntos Turísticos; Luis Felipe Fermín Almonte, de Seguridad Ciudadana; Mirtha Elena Pérez, de Asuntos de Género; Luis Alexander Rodríguez, de Obras Públicas; José del Jesús Tejeda Dume, de Educación; José Orlando López Martínez, de Agenda Legislativa; Gilberto Javier Garabitos Nova, de Deporte y Cultura; Humberto Andrés Germosén Rodríguez, de Salubridad, y Ricky Ricardo Tejada Blanco, de Medio Ambiente.

Asimismo, fueron electos Enmanuel Ramírez Espinosa, Brandy Debaristo Cuevas Mateo, Juan Pacheco Mejía e Ysrael Toribio Toussaint como subsecretarios nacionales, mientras que Freddy Zarzuela Cruz y Carlos Regino Reyes Toribio ocuparán las vocalías nacionales.

Otros cargos

La Asamblea también escogió a los presidentes regionales de Fedodim para el período 2026-2028 y conformó el Consejo Disciplinario y el Consejo de Asesores de la institución.

"La Asamblea Nacional Eleccionaria reafirmó el liderazgo de Fedodim como la principal organización representativa de los gobiernos locales distritales de la República Dominicana y consolidó su compromiso con el fortalecimiento de la democracia municipal", refiere la nota de prensa.