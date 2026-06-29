Milagros Ortiz Bosch se convierte en la primera dominicana en recibir el Premio Unidas 2026

La exvicepresidenta de la República y actual directora general de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), Milagros Ortiz Bosch. ( DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA )

La exvicepresidenta de la República y actual directora general de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), Milagros Ortiz Bosch, se convirtió la noche de este lunes en la primera mujer dominicana en recibir el Premio Unidas por los Derechos de las Mujeres y la Democracia 2026. Fue seleccionada de un grupo de mujeres líderes de América Latina y el Caribe.

El galardón reconoce en Ortiz Bosch un liderazgo que ha contribuido de manera decisiva al fortalecimiento de la democracia dominicana y que ha servido de inspiración para generaciones de mujeres en el país y la región.

Al recibir el reconocimiento, la funcionaria destacó el aporte de las mujeres dominicanas a la historia de la libertad, la justicia y la participación política en el país.

Asimismo, resaltó la contribución histórica de las mujeres alemanas a la consolidación de la participación femenina en la política y a la defensa de la democracia.

No obstante, subrayó los desafíos que aún persisten para alcanzar una igualdad plena, al señalar que las prioridades actuales incluyen una mayor participación de las mujeres en áreas como la tecnología, la investigación científica, la economía y la protección del medio ambiente.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/30/whatsapp-image-2026-06-29-at-91649-pm-1c2e0d5d.jpeg Milagros Ortiz Bosch al recibir el Premio Unidas por los Derechos de las Mujeres y la Democracia 2026. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA)

La embajadora de la República Federal de Alemania en el país, Maike Friedrichsen, expresó durante sus palabras de bienvenida su satisfacción porque, por primera vez, el premio recayera en una mujer dominicana.

"La doctora Milagros Ortiz Bosch fue seleccionada entre destacadas candidatas de toda América Latina y el Caribe por una trayectoria excepcional, realmente excepcional, de servicio público y compromiso con la democracia, la transparencia, la institucionalidad, la ética y la participación de la mujer en la política", afirmó la diplomática.

De su lado, la ministra de Estado del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania y patrona de la Red Unidas, Serap Güler, destacó que la organización conecta a unas 400 mujeres líderes de América Latina, el Caribe y Alemania provenientes de diversos sectores sociales y productivos.

Güler afirmó que Ortiz Bosch es, en muchos sentidos, una parte viviente de la historia democrática de la República Dominicana, desarrollada tras la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo.

Recordó además que su tío, Juan Bosch, uno de los principales líderes democráticos latinoamericanos del siglo XX, constituyó una fuente de inspiración y coraje para ella.

"Sin embargo, Milagros Ortiz Bosch no solo fue parte de ese legado, sino que construyó uno propio", expresó la funcionaria alemana al destacar su trayectoria como abogada, senadora del Distrito Nacional en dos ocasiones, ministra de Educación y primera mujer en ocupar la Vicepresidencia de la República Dominicana.

"Estoy segura de que sienten el poder; este es el poder de la mujer, especialmente el poder de Milagros", agregó Güler.

Sobre la Red Unidas

La Red Unidas fue creada en 2019 por iniciativa de Alemania y reúne actualmente a más de 400 mujeres líderes de América Latina, el Caribe y Alemania provenientes de la política, el periodismo, la academia, la sociedad civil y otros ámbitos de la vida pública.

Su objetivo es promover los derechos de las mujeres, la igualdad de género y el fortalecimiento de la democracia.

La red es financiada por Alemania y coordinada por la Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ), constituyendo una plataforma de intercambio, cooperación y liderazgo femenino entre ambas regiones.

El Premio Unidas es una de sus iniciativas más emblemáticas y busca reconocer contribuciones extraordinarias a la defensa de los derechos de las mujeres y de los valores democráticos.