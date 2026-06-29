PRSD conmemora natalicio de Hatuey De Camps y resalta su legado democrático

El presidente Luis Abinader y el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, hijo de Hatuey De Camps. ( DIARIO LIBRE / SAMIL MATEO )

El Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD) conmemoró este lunes el natalicio de su fundador, Hatuey De Camps (1947-2016), rememorando sus dotes familiares y políticas, así como las obras realizadas en favor de la democracia y el desarrollo de la educación en la República Dominicana.

Durante una actividad celebrada en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), en la que fue presidente de un grupo estudiantil, se presentó el documental "Hatuey De Camps: Lucha por el Medio Millón", que reconstruye la movilización estudiantil de 1969 que logró aumentar el presupuesto de esa academia de 300 mil a 500 mil pesos, y que consolidó a De Camps como uno de los principales líderes estudiantiles de la época.

También se presentó el primero de una serie de fascículos titulado "Hatuey De Camps: Una vida dedicada a la política", que recorre su trayectoria en la UASD hasta convertirse en una de las figuras claves de la política dominicana, destacando además su estrecha relación con José Francisco Peña Gómez.

Hatuey De Camps dedicó más de cinco décadas a la política dominicana, vocación que inició desde los 13 años influenciado por su padre, y que lo convirtió en una de las figuras más combativas de su generación. Fue diputado, presidente de la Cámara de Diputados, secretario de la Presidencia, secretario general y presidente del Partido Revolucionario Dominicano, cercano colaborador de José Francisco Peña Gómez, y posteriormente fundador del Partido Revolucionario Social Demócrata tras su salida del PRD.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/30/luis-miguel-de-camps-33ad2d52.jpg Luis Miguel De Camps habla de las bondades de su padre (DIARIO LIBRE / SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/30/milagros-de-camps-29a90dac.jpg Milagros De Campsrecordó a su padre como un hombre íntegro que dedicó su vida al servicio del país. (DIARIO LIBRE / SAMIL MATEO) ‹ >

Falleció en 2016, a los 69 años, luego de una larga lucha contra el cáncer, dejando un legado marcado por su militancia, la defensa de la democracia y sus firmes convicciones políticas.

Su hijo, el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, afirmó que el legado de Hatuey De Camps trasciende su trayectoria política y constituye un referente de principios democráticos, justicia social y servicio público que debe inspirar a las nuevas generaciones.

Subrayó que su padre entendía la política como un compromiso con la dignidad humana, la libertad, la educación, la institucionalidad y la ampliación de oportunidades para todos. Recordó, además, su lucha en defensa de la educación pública y de la UASD, así como su aporte a la creación del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), convencido de que el conocimiento es la principal herramienta para el desarrollo del país.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/30/murales-en-la-uasd-09cd5440.jpg Murales en honor a Hatuey De Camps colocados en la biblioteca Pedro Mir de la UASD. (DIARIO LIBRE / SAMIL MATEO)

"Mi padre dejó una profunda huella en la defensa y el fortalecimiento de los valores democráticos de nuestro país, con su inquebrantable entrega y espíritu de compañerismo, que lo convirtieron en una figura de peso y una de las más relevantes de su generación", dijo De Camps.

Por su parte, su hija Milagros recordó a su padre como un hombre íntegro que dedicó su vida al servicio del país sin renunciar a sus principios. Para ella, más allá del dirigente político, fue un padre amoroso, cercano y un maestro de vida que inculcó a sus diez hijos valores como la honestidad, el compromiso, la lealtad y el amor por la República Dominicana.

"Siempre supe que era un hombre mayúsculo, que no me pertenecía solo a mí o a mis hermanos; sabía, y sabíamos, que era un hombre del pueblo, de la gente, un hombre de Estado", indicó la exviceministra de Medio Ambiente.

El acto contó con la presencia del presidente de la República, Luis Abinader, así como del líder del PRSD, Rafael Gamundi Cordero, quien compartió una anécdota sobre De Camps, además de familiares y otros dirigentes.