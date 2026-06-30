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victoria Keiko Fujimori
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Abinader felicita a Keiko Fujimori por su victoria en las elecciones presidenciales de Perú

Le externó el deseo de que ambos países sigan trabajando juntos

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    Abinader felicita a Keiko Fujimori por su victoria en las elecciones presidenciales de Perú
    El presidente de la República, Luis Abinader, y la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori. (FUENTE EXTERNA)

    El presidente de la República, Luis Abinader, felicitó la tarde de este martes a la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, tras confirmarse oficialmente su victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebradas en ese país.

    La heredera de Alberto Fujimori, su padre, ganó la presidencia de su país en su cuarto intento y por poca más de 49 sufragios.

    A través de un mensaje publicado en la red social X, Abinader expresó sus buenos deseos a la líder peruana y destacó el interés de República Dominicana en continuar fortaleciendo las relaciones bilaterales.

    "Felicito a la presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori, por su victoria en las elecciones presidenciales. En nombre del pueblo y del Gobierno de la República Dominicana, le deseo el mayor de los éxitos en la alta responsabilidad que asumirá al frente de esa hermana nación. Reafirmamos nuestra voluntad de seguir fortaleciendo los históricos lazos de amistad, cooperación y respeto mutuo que unen a nuestros países", escribió el mandatario.

    De inmediato, Keiko Fujimori le contestó emocionadaal mensaje.

    • "Muchas gracias, presidente Luis Abinader. Aprecio profundamente sus felicitaciones y su voluntad de seguir fortaleciendo los lazos que unen al Perú y a República Dominicana", posteó.

    Resultados de las elecciones

    La derechista Fujimori fue declarada ayer lunes ganadora de las elecciones presidenciales para el período 2026-2031, luego de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) concluyera el escrutinio total, 22 días después de celebrada la segunda vuelta o balotaje.

    • Con el 100 % de las actas procesadas, Fujimori obtuvo el 50.135 % de los votos válidos, equivalentes a 9,223,396 sufragios, frente al 49.865 % alcanzado por el candidato izquierdista Roberto Sánchez, quien recibió 9,173,755 votos.

    La diferencia final fue de 49,641 sufragios, con lo que la hija del expresidente Alberto Fujimori logró imponerse en su cuarto intento por llegar a la Presidencia, luego de perder las segundas vueltas de 2011, 2016 y 2021.

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