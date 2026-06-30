El PLD respalda propuesta de diálogo entre partidos de Haití y República Dominicana

Temístocles Montás, vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), expresó este martes el respaldo de esa organización política a la propuesta presentada por la delegación haitiana de promover un espacio de diálogo entre los partidos políticos de la República Dominicana y Haití, con el propósito de contribuir a la comprensión mutua y a la búsqueda de soluciones a los desafíos que enfrentan ambas naciones.

Durante su intervención en la XLIII Reunión Plenaria de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal), que se celebra en México, Montás recordó que esta iniciativa fue planteada originalmente en una reunión del organismo celebrada en la República Dominicana en 2009, cuando se propuso establecer un mecanismo de acercamiento entre las fuerzas políticas de ambos países para fortalecer el entendimiento bilateral.

Impacto del terremoto

A través de una nota de prensa, el dirigente peledeísta explicó que, como parte de ese esfuerzo, una delegación dominicana sostuvo reuniones con diversas organizaciones políticas haitianas en Puerto Príncipe, obteniendo una respuesta favorable para la realización del encuentro. Asimismo, recordó que durante una visita oficial a Haití planteó personalmente la propuesta al entonces presidente René Préval, quien mostró disposición para respaldar la iniciativa.

Montás señaló que el devastador terremoto que afectó a Haití el 12 de enero de 2010 obligó a posponer el proyecto, ya que la prioridad pasó a ser la asistencia humanitaria y la colaboración internacional para enfrentar la emergencia y apoyar el proceso de reconstrucción del país vecino.

Propuesta de diálogo

Al referirse al contexto actual que vive Haití, consideró que existen razones suficientes para retomar la iniciativa y calificó como "muy positiva" la propuesta presentada por la delegación haitiana durante la reunión de la Copppal.

En representación del Partido de la Liberación Dominicana, manifestó la disposición de esa organización de colaborar activamente para que el encuentro entre los partidos políticos de ambos países pueda materializarse bajo los auspicios de la Copppal.

"Saludamos la propuesta de la delegación haitiana y, a nombre de mi partido, manifestamos nuestro interés de colaborar en todo lo que sea necesario para que la COPPPAL organice esa reunión", expresó Montás.

El dirigente también manifestó su confianza en que las autoridades dominicanas respaldarán una iniciativa de esta naturaleza, tomando en consideración el interés expresado por el Gobierno de que la comunidad internacional contribuya a encontrar una solución sostenible a la crisis haitiana.

La propuesta recibió el reconocimiento de los participantes en la sesión y se inscribe dentro de los esfuerzos de la Copppal por promover el diálogo político, la cooperación regional y la búsqueda de soluciones concertadas a los desafíos comunes que enfrentan los países de América Latina y el Caribe.