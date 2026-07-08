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Decreto: Abinader designa tres nuevos representantes del Consejo Nacional de Cultura

Los designados ejercerán sus funciones a título honorífico dentro de este órgano

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    Decreto: Abinader designa tres nuevos representantes del Consejo Nacional de Cultura
    Presidente Luis Abinader. (DIARIO LIBRE/ARCHIVO)

    El presidente Luis Abinader designó este  a tres nuevos representantes honoríficos del Consejo Nacional de Cultura, mediante el decreto 461-26, informó este la noche de este miércoles la Presidencia.

    Los designados ejercerán sus funciones a título honorífico dentro de este órgano, que reúne a representantes de diversos sectores públicos, sociales, culturales, académicos, empresariales y territoriales con el propósito de promover una participación plural en la formulación y seguimiento de las políticas culturales del Estado.

    De acuerdo con el decreto, Jorge Hugo Cavoli Balbuena fue designado como representante de los Consejos de Desarrollo Provincial ante el Consejo Nacional de Cultura.

    Asimismo, Alfredo Francés Ortíz representará al Poder Municipal, mientras que Héctor José Rizek Sued fue nombrado representante del sector cultural.

    El Consejo Nacional de Cultura es un órgano de participación y consulta que contribuye a la definición de las políticas culturales del país, mediante la integración de representantes de distintos sectores vinculados al desarrollo cultural nacional.

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