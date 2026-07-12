Abinader celebra su cumpleaños 59 con una misa de acción de gracias en el Palacio Nacional

Durante la ceremonia, Abinader agradeció a Dios por un año más de vida y renovó su compromiso de continuar trabajando por el desarrollo, la paz y la tolerancia en la República Dominicana ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader celebró este domingo su cumpleaños número 59 con una misa de acción de gracias en la capilla San Rafael del Palacio Nacional, acompañado de familiares, amigos, funcionarios y colaboradores cercanos.

Conforme con una nota de la Presidencia, la eucaristía tuvo un carácter íntimo y estuvo marcada por oraciones por la salud, el bienestar y la sabiduría del mandatario.

Durante la ceremonia, Abinader agradeció a Dios por un año más de vida y renovó su compromiso de continuar trabajando por el desarrollo, la paz y la tolerancia en la República Dominicana.

El jefe de Estado explicó que, aunque tradicionalmente celebra esta fecha con una misa en una pequeña capilla junto a su familia, este año decidió realizarla en el Palacio Nacional para reunir a un mayor número de personas y fortalecer el espíritu de unidad frente a los desafíos que enfrenta el país.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/13/whatsapp-image-2026-07-12-at-80246-pm2-658ecd33.jpeg La misa fue oficiada por monseñor Tomás Morel, arzobispo coadjutor de la Arquidiócesis de Santo Domingo. (FUENTE EXTERNA)

También recordó que en su familia no existe una arraigada tradición de celebrar los cumpleaños de manera multitudinaria, ya que sus padres y otros familiares solían considerar cada aniversario como "un año menos y no un año más". No obstante, señaló que quiso conmemorar la vida con un acto de fe y de gratitud.

Durante su intervención, el mandatario reveló que la oración forma parte de su rutina diaria y aseguró que encomienda a Dios las decisiones que toma en el ejercicio de sus funciones.

"El país espera mucho de nosotros y tenemos que prepararnos para seguir trabajando a favor de la nación, entendiendo cada situación y siempre con la tolerancia debida para mantener, sobre todo, la paz y el desarrollo" Luis Abinader Presidente de la República “

Asistentes

A la celebración asistieron su madre, Rosa Sula Corona viuda Abinader; la primera dama, Raquel Arbaje; sus hermanos José Rafael y Rita Sulina Abinader Corona; y su suegra, Margarita Soneh Curi. También participaron la vicepresidenta Raquel Peña, el expresidente Hipólito Mejía, la exvicepresidenta Milagros Ortiz Bosch, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, además de otros funcionarios, familiares y amigos.

La misa fue oficiada por monseñor Tomás Morel, arzobispo coadjutor de la Arquidiócesis de Santo Domingo, quien durante la homilía exhortó al mandatario a perseverar en su labor de servicio.

El religioso afirmó que, aunque muchas semillas se pierden, la constancia siempre da frutos, e invitó al presidente a continuar sembrando con esperanza y determinación en beneficio del país.