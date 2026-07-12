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Esto piensa el presidente Abinader de los cacerolazos

El mandatario plantea que las protestas son un ejercicio democrático

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Esto piensa el presidente Abinader de los cacerolazos
Los cacerolazos han sonado varias veces en el país. (FUENTE EXTERNA)

En los últimos días en el país han vuelto a sonar los cacerolazos como muestra de inconformidad contra algunas medidas del Gobierno. Hubo una vez que fueron contra los apagones y el intento de reforma fiscal, ahora van contra los impuestos, los artículos del Código Penal que abordan la libertad de expresión y el alto costo de la canasta familiar, entre otros temas.

Ese punto y el de las protestas fueron abordados por el presidente Luis Abinader al contestar preguntas que le hicieron los periodistas Edith Febles y José Monegro, director del periódico el Día, durante una entrevista que le fue realizada por Telesistema, canal 11.

Sobre el particular, el jefe de Estado dijo que, para él, "las protestas son un ejercicio democrático" y como tal las respeta.

En esa parte, Edith le dijo que en estos días la población había sacado un tuit suyo en el cual él expresaba que los "cacerolazos eran una sinfonía maravillosa", a lo que el mandatario contestó lo siguiente: "Eso, recuérdate, que eso empezó cuando tuvo la suspensión de las elecciones y fue un tema nacional, eso es lo normal".

Los comicios suspendidos a los que hizo referencia el mandatario fueron los municipales de febrero de 2020 y la causa fue un problema tecnológico en la Junta Central Electoral (JCE).

Ante la pregunta de "¿y ahora?", reaccionó diciendo, "pero yo no he protestado, yo pienso que cada año, cada año hay que hacer un ejercicio democrático".

"¿Le preocupan las protestas?"

"Siempre hay que estar preocupado, siempre hay protestas, siempre hay decisiones, siempre hay situaciones que nosotros tenemos que siempre estar preocupados y ocupados", contestó a la pregunta de si estaba preocupado por las protestas que se están dando en el país y si pensaba que podían escalar más allá.

El jueves de esta semana decenas de personas se reunieron en la Plaza de la Bandera -Distrito Nacional- para protestar contra el Gobierno. Ahí acudieron jóvenes y personas mayores con pancartas en las que expresaban su inconformidad con algunas medidas del Ejecutivo. La jornada se desarrolló sin incidentes.

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Periodista dominicana. Egresada de la UASD. Posee una amplia experiencia en el periodismo digital y de investigación.