El presidente Luis Abinader reconoció este domingo que el Gobierno debió iniciar antes, junto a la sociedad civil, tan pronto fue aprobado un análisis de las nuevas disposiciones del nuevo Código Penal, pieza que ha generado preocupación en distintos sectores, por cuyo motivo el Poder Ejecutivo sometió una serie de modificaciones.

No obstante, aseguró que los cambios consensuados ya fueron depositados en el Congreso Nacional y serán aprobados antes del 3 de agosto, fecha en que la legislación entrará en vigencia, como está establecido.

El mandatario admitió que tanto el Poder Ejecutivo como los sectores de la sociedad civil involucrados en la discusión debieron abordar los cambios inmediatamente después de la aprobación de la pieza legislativa.

"Hacemos mea culpa. Quizás los dos sectores debimos hacerlo inmediatamente se aprobó", expresó durante una entrevista con los periodista Edith Febles y José Monegro, director del periódico El Día, por Telesistema, canal 11.

Recordó que durante tres años consecutivos la República Dominicana ha ocupado el primer y segundo lugar en el Índice de Chapultepec sobre libertad de prensa. No obstante, señaló que el uso y abuso de las redes sociales y de medios convencionales ha planteado nuevos desafíos en torno a la protección de otros derechos fundamentales.

"Uno es el uso y el abuso de redes sociales, y no solamente redes sociales, también de medios convencionales. Pero también cómo poner controles para garantizar otros derechos, como el derecho a la intimidad, el derecho a la honra, sin alterar el derecho a la libertad de expresión", indicó.

Gobierno sometió cambios

Abinader explicó que el pasado viernes el Gobierno sometió al Congreso un paquete de modificaciones consensuadas tras varias semanas de diálogo con comunicadores, representantes de medios y organizaciones de la sociedad civil.

"El pasado viernes ya depositamos en el Congreso un consenso. Duramos como unas cinco semanas con diferentes sectores discutiendo estas modificaciones. Y se van a aprobar estos cambios antes del 3 de agosto, que es cuando entra la ley en vigencia", afirmó.

El jefe de Estado recordó que el Código Penal permaneció alrededor de 15 años en discusión en el Congreso Nacional y que, tras su aprobación hace 11 meses, se estableció un período de vacatio legis de un año para realizar ajustes antes de su entrada en vigor.

Asimismo, indicó que las modificaciones buscan garantizar el equilibrio entre la libertad de expresión y otros derechos fundamentales, como la intimidad, la honra y la dignidad de las personas.

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El presidente sostuvo que, aunque la República Dominicana mantiene posiciones destacadas en materia de libertad de prensa, el crecimiento de las redes sociales y los nuevos entornos de comunicación han planteado desafíos que requieren una actualización del marco legal.

Las modificaciones al Código Penal y a la Ley de Expresión y Difusión del Pensamiento fueron consensuadas con diversos sectores y ahora deberán ser conocidas por el Congreso Nacional antes de la fecha límite establecida para la entrada en vigencia de la nueva normativa.

Diálogo y construcción de consensos

Al ser cuestionado sobre la construcción de consensos, el presidente Abinader destacó el rol del Consejo Económico y Social y reiteró su disposición al diálogo directo con todos los actores políticos y sociales. Citó como ejemplo las consultas realizadas a los expresidentes Danilo Medina, Leonel Fernández e Hipólito Mejía para la elaboración de la carta enviada a las Naciones Unidas sobre la crisis en Haití.

"Yo no tengo ninguna limitación para llamar directamente a las personas que tienen cualquier diferencia. Consensuar no significa que va a ser unánime, pero sí un consenso con la mayoría de los sectores. Esa es mi forma de ser y ha sido la práctica de mi gobierno desde el principio", sostuvo.

Rechaza haya "ley mordaza"

Sobre los señalamientos de una supuesta "ley mordaza", el presidente fue enfático en rechazar la acusación y reiteró su compromiso con las libertades públicas.

"Yo salgo en dos años del gobierno. Si hay algo por lo que estoy preocupado es por la democracia de mi país, que eso sí yo lo he demostrado. Por eso cambié la Constitución, para que no venga ningún caudillo a querer establecerse de manera indefinida", expresó.

Abinader aseguró que las críticas al Gobierno son necesarias y contribuyen a la gestión pública, y que la propuesta depositada busca un punto de equilibrio.

"Con esta propuesta hemos encontrado algo en el medio que protege la expresión del pensamiento y también protege el honor de las personas. Yo soy el más interesado en tener la garantía, cuando yo salga del gobierno en el 28, de poder expresarme libremente", concluyó.

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