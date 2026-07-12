Partido Dominicanos por el Cambio analiza el nuevo Código Penal Dominicano

El encuentro, se llevó a cabo en la Universidad del Caribe (Unicaribe), encabezado por el fundador de la organización política, Eduardo Estrella (c). ( FUENTE EXTERNA )

El partido Dominicanos por el Cambio (DxC), a través de la Secretaría Nacional de Asuntos Jurídicos y la Escuela de Formación Política, realizó la conferencia "Cambios, desafíos e impacto del nuevo Código Penal Dominicano", que reunió a más de 250 participantes.

El encuentro, se llevó a cabo en la Universidad del Caribe (Unicaribe), encabezado por el fundador de la organización política, Eduardo Estrella, quien agradeció a los asistentes y, especialmente, a los estudiantes por su interés en profundizar sus conocimientos sobre el nuevo Código Penal, refiere una nota de prensa.

"La formación conlleva conocimiento, conlleva diálogo y conlleva debate. Para conocer de este Código Penal no hay que ser abogado para entender. Hoy los profesionales y estudiantes del derecho tuvieron la oportunidad de escuchar a dos juristas de gran trayectoria sobre un tema de actualidad nacional. Eso se llama democracia", indicó.

La jornada contó con las ponencias de los juristas José Lorenzo Fermín y Félix Damián Olivares, quienes analizaron las principales transformaciones, retos y alcances de la pieza legislativa, ofreciendo una visión integral sobre su impacto en el ordenamiento jurídico nacional.

Por su parte, el presidente del partido, Mateo Espaillat, destacó la importancia de promover espacios de análisis jurídico y político que despierten el interés de las nuevas generaciones de profesionales del Derecho.

Análisis y conclusiones

"Este espacio de diálogo es fundamental para el país. Nuestro objetivo es escuchar y compartir los conocimientos de dos destacados juristas sobre el nuevo Código Penal, y que de aquí salgan ideas que podamos llevar al Congreso Nacional a través de nuestros diputados", expresó.

Espaillat, quien también es diputado, informó que las conclusiones surgidas durante este encuentro serán sistematizadas por la Secretaría Nacional de Asuntos Jurídicos y presentadas ante el Congreso Nacional, a través de la bancada del partido, como un aporte al debate legislativo de la iniciativa.

Con esta actividad, la organización política reafirma su compromiso institucional con la formación política, el debate de ideas y la participación activa de la juventud en los temas fundamentales para el fortalecimiento de la democracia dominicana.

Como parte de la agenda, se desarrolló un panel en el que los asistentes formularon preguntas y plantearon inquietudes a los expositores sobre los distintos aspectos del proyecto de Código Penal.

La actividad reunió a estudiantes de Derecho, profesionales del área jurídica, dirigentes del partido y representantes de organizaciones vinculadas al ámbito legal, quienes participaron en un espacio de análisis e intercambio de ideas sobre los desafíos y oportunidades que plantea esta reforma.