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Presidente Abinader asegura que nunca ha intervenido en las decisiones del Ministerio Público

El presidente Luis Abinader afirmó que su gobierno ha fortalecido la independencia del Poder Judicial, destacando el papel del Ministerio Público en la lucha contra la corrupción

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    Presidente Abinader asegura que nunca ha intervenido en las decisiones del Ministerio Público
    De Izquierda a derecha: Edith Febles, el presidente Luis Abinader y José P. Monegro. (FUENTE EXTERNA)

    El presidente Luis Abinader aseguró este domingo que durante su gobierno se han registrado grandes avances en el fortalecimiento de la independencia del Poder Judicial, destacando el rol autónomo del Ministerio Público en la lucha contra la corrupción.

    Durante una entrevista con los periodista Edith Febles y José Monegro, director del periódico El Día, por Telesistema, canal 11, el mandatario resaltó que tanto la exprocuradora Miriam Germán como la actual magistrada Yeni Berenice Reynoso han actuado con "total independencia", y enfatizó que en sus seis años de gestión nunca ha intervenido ni propuesto acciones a dichas autoridades.

    "Hay un Ministerio Público totalmente independiente donde no recibe ningún tipo de injerencia, ni yo tampoco le propongo nunca", afirmó el mandatario.

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    Abinader también explicó el funcionamiento del Equipo de Recuperación de Bienes, que trabaja en coordinación con el Ministerio Público para asegurar que los condenados por corrupción no solo cumplan prisión, sino que devuelvan al Estado los recursos sustraídos.

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    Concluyó que la independencia del Ministerio Público y el blindaje constitucional son herramientas esenciales para prevenir el caudillismo y combatir de manera efectiva la corrupción en el país.

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