Abel Martínez asegura que será el próximo presidente de la República

Abel Martínez, candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana en una actividad en Sabaneta, Santiago Rodríguez. ( FUENTE EXTERNA )

El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Abel Martínez, participó en un encuentro con dirigentes de la organización en la provincia de Santiago Rodríguez, donde aseguró que será el próximo presidente de la República, para rescatar el país gobernando con un corazón que late al ritmo de soberanía y dignidad.

"Mi corazón late al ritmo de la patria y mis hechos en 24 años de servicio público hablan cada día de lo que seré como su presidente. Estamos hechos de una madera que no se raja, que no se rompe y levantaremos el país, porque sin duda, este Gobierno lo tiene por el suelo. Por eso les digo que es importante que nos abracemos no solo entre los peledeístas: es que nos abracemos con el pueblo. El PLD debe llegar al poder por todos los dominicanos que la están pasando mal, que son la mayoría", manifestó.

Mediante una nota de prensa, el aspirante presidencial del PLD manifestó que dentro de la política hay muchos hablan bonito, "muchos prometen, pero no hacen nada y lamentablemente muchos caen en ese engaño".

"¿Qué es lo que necesita este país? Que se gobierne bien. Que se administre cada centavo de los recursos públicos con honestidad, como lo hemos hecho dondequiera que hemos estado. Por eso puedo mirar a los ojos a la gente lo que hemos hecho y la gente sabe que no los hemos defraudado. Y como presidente de la República lo haremos mucho mejor", dijo el ex alcalde de Santiago.

El dirigente político responsabilizo al hoy gobernante, Partido Revolucionario Moderno (PRM), de los grandes males que golpean a la población dominicana.

Aseguró que "desde Santiago levantaremos a todo un país, porque estoy comprometido con poner orden en República Dominicana".