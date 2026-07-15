Juan Ariel Jiménez afirma que el futuro del agro depende de políticas públicas con visión de largo plazo

Juan Ariel Jiménez se dirige a los presentes en el encuentro organizado por la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios. ( FUENTE EXTERNA )

El exministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Juan Ariel Jiménez, afirmó este miércoles que el principal desafío de la agricultura dominicana es contar con políticas públicas que garanticen su productividad y desarrollo sostenible, más allá de soluciones coyunturales.

Durante su participación en el Diálogo Agropecuario, organizado por la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios (Confenagro), el economista sostuvo que el éxito del sector no depende únicamente del esfuerzo de los productores, sino de una estrategia estatal con visión de mediano y largo plazo.

"El futuro del agro dominicano no depende únicamente de buenos agricultores; depende de políticas públicas que no solo se apliquen para corregir el problema de momento, sino que mantengan la visión de mediano y largo plazo, combinando lo urgente con lo importante", expresó.

En su conferencia "Políticas Económicas y el Futuro del Sector Agropecuario", Jiménez señaló que una política nacional uniforme resulta insuficiente para atender las distintas realidades del campo dominicano, debido a que las necesidades varían entre provincias y municipios.

Explicó que cada territorio enfrenta desafíos particulares, por lo que las soluciones deben adaptarse a las características de cada zona para lograr mejores resultados en productividad y desarrollo.

Asimismo, destacó que el sector agropecuario desempeña un papel fundamental en la reducción de la pobreza, ya que gran parte de la población de numerosas provincias depende de esta actividad para su sustento.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/15/whatsapp-image-2026-07-15-at-51204-pm-1-431dfe85.jpeg Juan Ariel Jiménez y el público presente en el encuentro organizado por Confenagro en las instalaciones de la Asociación Dominicana de Productores de Leche (Aproleche). (FUENTE EXTERNA)

"El sector agropecuario es clave para reducir la pobreza en la República Dominicana, porque en la mayoría de las provincias y municipios las familias viven principalmente de esta actividad", indicó.

El encuentro reunió a productores de distintos rubros, entre ellos leche, cacao y caña de azúcar, quienes intercambiaron ideas con el exfuncionario sobre los principales retos que enfrenta el campo y las oportunidades para fortalecer la producción nacional.

El presidente de Confenagro, Wilfredo Cabrera, destacó que las políticas económicas inciden directamente en los costos de producción, el acceso al financiamiento, la inversión, la competitividad y la productividad del sector, aspectos que también repercuten en la seguridad alimentaria y el desarrollo rural del país.