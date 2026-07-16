Diputados visitan Cámara de Cuentas tras polémica por una auditoría

Miembros del Pleno de la Cámara de Cuentas y de la comisión de la Cámara de Diputados durante el encuentro celebrado el miércoles. ( FUENTE EXTERNA )

Una comisión de la Cámara de Diputados visitó el miércoles la Cámara de Cuentas, apenas una semana después de la controversia generada por la auditoría practicada al órgano legislativo, cuyo contenido motivó aclaraciones públicas del organismo fiscalizador.

Durante el encuentro, encabezado por la presidenta de la CCRD, Emma Polanco Melo, el Pleno presentó a los legisladores los principales resultados de la gestión iniciada en abril de 2025, así como los avances en materia de auditorías, modernización institucional y fortalecimiento del control externo.

La reunión se produjo luego de que la Cámara de Cuentas aclarara que la auditoría realizada a la Cámara de Diputados concluyó con un dictamen "sin salvedades" y que no identificó hallazgos que afectaran la razonabilidad de la información financiera, después de que varios medios publicaran informaciones sobre presuntas irregularidades por cientos de millones de pesos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/16/whatsapp-image-2026-07-16-at-091103-1-2c1d6752.jpeg Miembros del Pleno de la Cámara de Cuentas y de la comisión de la Cámara de Diputados durante el encuentro celebrado el miércoles. (FUENTE EXTERNA)

Como parte del balance presentado, la institución informó que entre 2025 y junio de 2026 aprobó y publicó 106 informes de auditoría, incorporó 82 nuevos auditores mediante concurso público y ejecutó el 91 % del Plan Anual de Auditoría (PAA) correspondiente a 2025.

Asimismo, indicó que el PAA 2026 está integrado por 96 proyectos, registra una ejecución del 60 % y mantiene una proyección de cumplimiento del 100 % al cierre del año. Además, aseguró que más de 200 auditorías se encuentran en distintas fases de ejecución.

La presidenta también destacó la reorganización institucional derivada de la Ley 18-24, la creación de la Dirección de Gestión de Calidad, la reactivación de la Escuela Nacional de Cuentas y la apertura de la primera oficina regional de la entidad en Santiago.

Durante la reunión, la diputada Ana Miledis Cuevas, quien habló en representación de la comisión, valoró positivamente los cambios implementados por la actual gestión y afirmó que los legisladores constataron una transformación institucional.

La comisión estuvo integrada por los diputados Mirna López, Juan Bolívar Cuevas, Hermes E. José, Shirley López, Margarita Tejeda, Delys Felis, Caty Díaz, Anny Mambrú, José Manuel Caraballo, Francis Jáquez, Otoniel Tejada, Moserrat Santana, Jacquelin Montero y César Beltré.

Al concluir el encuentro, Emma Polanco propuso institucionalizar reuniones trimestrales entre la Cámara de Cuentas y la Cámara de Diputados para dar seguimiento a los avances de la gestión y fortalecer la coordinación entre ambas instituciones.