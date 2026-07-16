Raquel Peña destaca la solidez económica RD en Foro Libertas

La vicepresidenta Raquel Peña destacó ayer la fortaleza de la economía dominicana y el posicionamiento internacional del país durante su participación en el Primer Foro Libertas, celebrado en Madrid, España, donde abogó por fortalecer la cooperación entre Europa e Iberoamérica para impulsar el desarrollo y consolidar las democracias.

Durante el conservatorio "¿Cómo salvaguardar y fortalecer la credibilidad política a ambos lados del Atlántico?", Peña afirmó que el país mantiene indicadores económicos que reflejan estabilidad y confianza para los inversionistas. Señaló que las principales agencias calificadoras de riesgo mantienen evaluaciones favorables para el país y destacó que el riesgo país se sitúa por debajo del promedio de América Latina.

Porcentaje español

La vicepresidenta también resaltó que la inversión extranjera directa alcanzó los US$5,032 millones en 2025 y subrayó la importancia de España como socio económico, al indicar que la inversión española representó el 21.5 % del total recibido por el país, concentrada principalmente en los sectores turismo, energía e inmobiliario.

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Peña sostuvo que la nación es un aliado económico confiable y llamó a fortalecer la relación con la Unión Europea mediante una mayor cooperación e intercambio comercial.

Promoverá inversión

Como parte de su agenda en España, la vicepresidenta sostendrá reuniones con representantes de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) para promover nuevas inversiones y ampliar la cooperación empresarial. También visitará la Real Academia Española (RAE) y se reunirá con representantes de los ámbitos político y cultural.