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Raquel Peña destaca la solidez económica RD en Foro Libertas

Se encuentra en Madrid donde resaltó la importancia de España como socio

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    Raquel Peña destaca la solidez económica RD en Foro Libertas
    Raquel Peña, en el Foro Libertas en España. (FUENTE EXTERNA)

    La vicepresidenta Raquel Peña destacó ayer la fortaleza de la economía dominicana y el posicionamiento internacional del país durante su participación en el Primer Foro Libertas, celebrado en Madrid, España, donde abogó por fortalecer la cooperación entre Europa e Iberoamérica para impulsar el desarrollo y consolidar las democracias.

    Durante el conservatorio "¿Cómo salvaguardar y fortalecer la credibilidad política a ambos lados del Atlántico?", Peña afirmó que el país mantiene indicadores económicos que reflejan estabilidad y confianza para los inversionistas. Señaló que las principales agencias calificadoras de riesgo mantienen evaluaciones favorables para el país y destacó que el riesgo país se sitúa por debajo del promedio de América Latina.

    Porcentaje español

    La vicepresidenta también resaltó que la inversión extranjera directa alcanzó los US$5,032 millones en 2025 y subrayó la importancia de España como socio económico, al indicar que la inversión española representó el 21.5 % del total recibido por el país, concentrada principalmente en los sectores turismo, energía e inmobiliario.

    Peña sostuvo que la nación es un aliado económico confiable y llamó a fortalecer la relación con la Unión Europea mediante una mayor cooperación e intercambio comercial.

    Promoverá inversión

    Como parte de su agenda en España, la vicepresidenta sostendrá reuniones con representantes de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) para promover nuevas inversiones y ampliar la cooperación empresarial. También visitará la Real Academia Española (RAE) y se reunirá con representantes de los ámbitos político y cultural.

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